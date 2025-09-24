НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 24.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Зеленски: Тази лудост продължава, защото…

          19
          390
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Украинският президент Володимир Зеленски отправи силни предупреждения и призиви за решителни действия по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Той подчерта, че дори участието в глобални организации не гарантира сигурността на държавите и призова за спешно възстановяване на международното сътрудничество за мир.

          - Реклама -

          Предупреждения и глобални акценти

          • Зеленски заяви, че международните институции са твърде слаби: „Международните институции са прекалено слаби и затова тази лудост продължава.“
          • Той припомни за руските дронове, нахлули във въздушното пространство на Полша и Естония, подчертавайки: „Глобалният отговор не е достатъчен.“
          • Украинският президент направи сравнение между Грузия и Молдова: „Вече загубихме Грузия. Тя е зависима от Русия. Не можем да си позволим да изгубим и Молдова. Европа ще плати много по-висока цена, ако изгуби Молдова, а тя трябва да бъде подпомогната с нещо повече от обикновени изявления.“
          • Той очерта опасността от глобалната надпревара във въоръженията: „Оръжията решават кой оцелява. Талибаните в Афганистан са върнали страната в мрачни времена, а картелите в Латинска Америка са по-влиятелни от правителствата.“
          • Зеленски предупреди за ускореното развитие на военни технологии: „Живеем в най-унищожителната надпревара в областта на оръжията в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект.“
          • Апел за действие: „Международното сътрудничество за мир и сигурност трябва да бъде възстановено сега. След няколко години може да е късно.“
          Зеленски и Тръмп проведоха среща в кулоарите на Общото събрание на ООН Зеленски и Тръмп проведоха среща в кулоарите на Общото събрание на ООН

          Основни акценти за Украйна и мира

          • Зеленски подчерта, че ООН и международната общност носят отговорност за мира: „Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации.“
          • Апелира за прекратяване на икономическите връзки с Москва: „От вас зависи дали ще помогнете за мира, или ще продължавате да търгувате с Русия, дали отвлечените деца ще се върнат, дали заложниците ще бъдат освободени.“
          • Очерта дилемата пред света: „От вас зависи какво ще определя съществуването ни – войната или сътрудничеството.“
          • Призова за активна позиция спрямо Москва: „Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната, осъдете я.“
          • Завърши с апел за единство в защита на международния ред: „Присъединете си към нас в това да защитаваме живота, международното право и реда.“
          Докато Мелания Тръмп търси съюзници, една първа дама търси нея Докато Мелания Тръмп търси съюзници, една първа дама търси нея

          Украинският президент Володимир Зеленски отправи силни предупреждения и призиви за решителни действия по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Той подчерта, че дори участието в глобални организации не гарантира сигурността на държавите и призова за спешно възстановяване на международното сътрудничество за мир.

          - Реклама -

          Предупреждения и глобални акценти

          • Зеленски заяви, че международните институции са твърде слаби: „Международните институции са прекалено слаби и затова тази лудост продължава.“
          • Той припомни за руските дронове, нахлули във въздушното пространство на Полша и Естония, подчертавайки: „Глобалният отговор не е достатъчен.“
          • Украинският президент направи сравнение между Грузия и Молдова: „Вече загубихме Грузия. Тя е зависима от Русия. Не можем да си позволим да изгубим и Молдова. Европа ще плати много по-висока цена, ако изгуби Молдова, а тя трябва да бъде подпомогната с нещо повече от обикновени изявления.“
          • Той очерта опасността от глобалната надпревара във въоръженията: „Оръжията решават кой оцелява. Талибаните в Афганистан са върнали страната в мрачни времена, а картелите в Латинска Америка са по-влиятелни от правителствата.“
          • Зеленски предупреди за ускореното развитие на военни технологии: „Живеем в най-унищожителната надпревара в областта на оръжията в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект.“
          • Апел за действие: „Международното сътрудничество за мир и сигурност трябва да бъде възстановено сега. След няколко години може да е късно.“
          Зеленски и Тръмп проведоха среща в кулоарите на Общото събрание на ООН Зеленски и Тръмп проведоха среща в кулоарите на Общото събрание на ООН

          Основни акценти за Украйна и мира

          • Зеленски подчерта, че ООН и международната общност носят отговорност за мира: „Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации.“
          • Апелира за прекратяване на икономическите връзки с Москва: „От вас зависи дали ще помогнете за мира, или ще продължавате да търгувате с Русия, дали отвлечените деца ще се върнат, дали заложниците ще бъдат освободени.“
          • Очерта дилемата пред света: „От вас зависи какво ще определя съществуването ни – войната или сътрудничеството.“
          • Призова за активна позиция спрямо Москва: „Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната, осъдете я.“
          • Завърши с апел за единство в защита на международния ред: „Присъединете си към нас в това да защитаваме живота, международното право и реда.“
          Докато Мелания Тръмп търси съюзници, една първа дама търси нея Докато Мелания Тръмп търси съюзници, една първа дама търси нея

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон към иранския президент: Остават само няколко часа за споразумение

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви на иранския си колега Масуд Пезешкиан, че все още е възможно да се постигне споразумение за избягване на ядрените...
          Политика

          Макрон приветства промяната в позицията на Тръмп за Украйна

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон приветства „много ясното послание“ на Доналд Тръмп, след като американският президент промени позицията си относно войната в Украйна и заяви,...
          Политика

          България и Япония укрепват парламентарното си партньорство

          Красимир Попов -
          „България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце, споделят основни ценности и са изправени пред сходни предизвикателства в международен план“, заяви заместник-председателят...

          19 КОМЕНТАРА

          2. Stefan Koynarchev …и ситуацията в Молдова е…“ Нимой ма тика въз плетос, нимой ма хала па газос!“ 🤣😂

          6. Погледа му като на малоумник.Нямали да му се потърси сметка на този алчен вампир.

          12. Благодарение на това същество се крепи все още цялата банда разбойници управляваща някога процъфтяващият ЕС .

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions