Зеленски: Тази лудост продължава, защото…

Украинският президент Володимир Зеленски отправи силни предупреждения и призиви за решителни действия по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Той подчерта, че дори участието в глобални организации не гарантира сигурността на държавите и призова за спешно възстановяване на международното сътрудничество за мир.

Предупреждения и глобални акценти

Зеленски заяви, че международните институции са твърде слаби : „Международните институции са прекалено слаби и затова тази лудост продължава.“

: „Международните институции са прекалено слаби и затова тази лудост продължава.“ Той припомни за руските дронове, нахлули във въздушното пространство на Полша и Естония, подчертавайки: „Глобалният отговор не е достатъчен.“

Украинският президент направи сравнение между Грузия и Молдова: „Вече загубихме Грузия. Тя е зависима от Русия. Не можем да си позволим да изгубим и Молдова. Европа ще плати много по-висока цена, ако изгуби Молдова, а тя трябва да бъде подпомогната с нещо повече от обикновени изявления.“

Той очерта опасността от глобалната надпревара във въоръженията: „Оръжията решават кой оцелява. Талибаните в Афганистан са върнали страната в мрачни времена, а картелите в Латинска Америка са по-влиятелни от правителствата.“

Зеленски предупреди за ускореното развитие на военни технологии: „Живеем в най-унищожителната надпревара в областта на оръжията в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект.“

Апел за действие: „Международното сътрудничество за мир и сигурност трябва да бъде възстановено сега. След няколко години може да е късно.“

Основни акценти за Украйна и мира