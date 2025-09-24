Зеленски: Тази лудост продължава, защото…

Украинският президент Володимир Зеленски отправи силни предупреждения и призиви за решителни действия по време на речта си пред Общото събрание на ООН. Той подчерта, че дори участието в глобални организации не гарантира сигурността на държавите и призова за спешно възстановяване на международното сътрудничество за мир.
Предупреждения и глобални акценти
Зеленски заяви, че международните институции са твърде слаби: „Международните институции са прекалено слаби и затова тази лудост продължава.“
Той припомни за руските дронове, нахлули във въздушното пространство на Полша и Естония, подчертавайки: „Глобалният отговор не е достатъчен.“
Украинският президент направи сравнение между Грузия и Молдова: „Вече загубихме Грузия. Тя е зависима от Русия. Не можем да си позволим да изгубим и Молдова. Европа ще плати много по-висока цена, ако изгуби Молдова, а тя трябва да бъде подпомогната с нещо повече от обикновени изявления.“
Той очерта опасността от глобалната надпревара във въоръженията: „Оръжията решават кой оцелява. Талибаните в Афганистан са върнали страната в мрачни времена, а картелите в Латинска Америка са по-влиятелни от правителствата.“
Зеленски предупреди за ускореното развитие на военни технологии: „Живеем в най-унищожителната надпревара в областта на оръжията в историята, защото този път тя включва изкуствен интелект.“
Апел за действие: „Международното сътрудничество за мир и сигурност трябва да бъде възстановено сега. След няколко години може да е късно.“
Основни акценти за Украйна и мира
Зеленски подчерта, че ООН и международната общност носят отговорност за мира: „Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации.“
Апелира за прекратяване на икономическите връзки с Москва: „От вас зависи дали ще помогнете за мира, или ще продължавате да търгувате с Русия, дали отвлечените деца ще се върнат, дали заложниците ще бъдат освободени.“
Очерта дилемата пред света: „От вас зависи какво ще определя съществуването ни – войната или сътрудничеството.“
Призова за активна позиция спрямо Москва: „Не стойте мирно, докато Русия продължава да протака войната, осъдете я.“
Завърши с апел за единство в защита на международния ред: „Присъединете си към нас в това да защитаваме живота, международното право и реда.“
