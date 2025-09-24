НА ЖИВО
          Политика

          Желязков: Предстои да прекратим договорите за ползване и транзит на руски газ

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          България, като част от Европейския съюз, ще се присъедини към решенията на ЕС за това в краткосрочен аспект, през 2026 година, да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ. Това заяви премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет.

          „Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния „Нефтохим“ не се преработва руски нефт“, заяви Желязков.

          „Ние вече сме контактирали за октомври и за ноември месец и то при много добри условия втечнен природен газ от САЩ и нашият пазар напълно разполага с необходимия природен газ и то на конкурентни цени“, каза още премиерът.

