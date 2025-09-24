Желязков: Предстои да прекратим договорите за ползване и транзит на руски газ

България, като част от Европейския съюз, ще се присъедини към решенията на ЕС за това в краткосрочен аспект, през 2026 година, да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ. Това заяви премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет.

„Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния „Нефтохим“ не се преработва руски нефт“, заяви Желязков.