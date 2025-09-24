Желязков след искането на евродепутати: Като правителство не сме щрауси

Българският премиер Росен Желязков заяви в Ню Йорк, че правителството ще обърне внимание на искането на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент за спиране на плащанията към България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

„Като правителство не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка. Винаги когато голяма политическа група от ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание. Ще разгледаме внимателно аргументите. Но правителството никога не се е намесвало в работата на независимия български съд“, подчерта Желязков.

Енергийна диверсификация

Желязков акцентира върху проектите за енергийна сигурност:

Доставка на 6 GW зелена енергия от Азербайджан чрез каспийския регион.

чрез каспийския регион. Планове за енергийни канали под Черно море , които стават „все по-реалистични“.

, които стават „все по-реалистични“. Специално внимание върху развитието на българската енергийна инфраструктура.

Малки модулни реактори (SMR)

Енергийният министър Жечо Станков съобщи, че България вече е в напреднал процес на проучване за изграждането на малки модулни реактори:

„След подписването на съвместно изявление с енергийния министър на САЩ за тяхната помощ за площадки на българска територия за малки модулни реактори – това е нова модерна технология, която привлича инвестиции, нормалната следваща стъпка е стартирането на разговори с потенциални компании“, каза Станков.

Той добави, че ще посети Канада, където предстои изграждане на първата площадка за SMR.

Отказ от руски газ

Станков припомни решението на България да подкрепи регламент, според който:

краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г.

дългосрочните – от 2028 г.