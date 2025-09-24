НА ЖИВО
          Желязков след искането на евродепутати: Като правителство не сме щрауси

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българският премиер Росен Желязков заяви в Ню Йорк, че правителството ще обърне внимание на искането на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент за спиране на плащанията към България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

          „Като правителство не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка. Винаги когато голяма политическа група от ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание. Ще разгледаме внимателно аргументите. Но правителството никога не се е намесвало в работата на независимия български съд“, подчерта Желязков.

          Енергийна диверсификация

          Желязков акцентира върху проектите за енергийна сигурност:

          • Доставка на 6 GW зелена енергия от Азербайджан чрез каспийския регион.
          • Планове за енергийни канали под Черно море, които стават „все по-реалистични“.
          • Специално внимание върху развитието на българската енергийна инфраструктура.

          Малки модулни реактори (SMR)

          Енергийният министър Жечо Станков съобщи, че България вече е в напреднал процес на проучване за изграждането на малки модулни реактори:

          „След подписването на съвместно изявление с енергийния министър на САЩ за тяхната помощ за площадки на българска територия за малки модулни реактори – това е нова модерна технология, която привлича инвестиции, нормалната следваща стъпка е стартирането на разговори с потенциални компании“, каза Станков.

          Той добави, че ще посети Канада, където предстои изграждане на първата площадка за SMR.

          Отказ от руски газ

          Станков припомни решението на България да подкрепи регламент, според който:

          • краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г.
          • дългосрочните – от 2028 г.

          „Това дава потенциал на България да бъде транзитьор на природен газ и LNG от САЩ. Вчера бяха потвърдени две доставки – за октомври и ноември“, уточни енергийният министър.

          Политика

          Режимът на Вучич с „инициатива" за нов ГКПП хвърля прах в очите на България

          Красимир Попов -
          Режимът на Александър Вучич продължава да използва чувствителни теми за пропагандни цели, създавайки илюзия за активност без реални резултати. Последният пример е „новината" на...
          Политика

          Парламентът прави нов опит за работа след срив заради липса на кворум

          Красимир Попов -
          След провала на заседанието в сряда, когато Народното събрание не успя да осигури кворум, днес депутатите ще направят нов опит да започнат работа по...
          Политика

          България и Япония укрепват парламентарното си партньорство

          Красимир Попов -
          „България и Япония са отдалечени географски, но близки по сърце, споделят основни ценности и са изправени пред сходни предизвикателства в международен план", заяви заместник-председателят...

