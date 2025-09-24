Желязков след искането на евродепутати: Като правителство не сме щрауси

Българският премиер Росен Желязков заяви в Ню Йорк, че правителството ще обърне внимание на искането на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент за спиране на плащанията към България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев.
„Като правителство не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка. Винаги когато голяма политическа група от ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание. Ще разгледаме внимателно аргументите. Но правителството никога не се е намесвало в работата на независимия български съд“, подчерта Желязков.
Енергийна диверсификация
Желязков акцентира върху проектите за енергийна сигурност:
Доставка на 6 GW зелена енергия от Азербайджан чрез каспийския регион.
Планове за енергийни канали под Черно море, които стават „все по-реалистични“.
Специално внимание върху развитието на българската енергийна инфраструктура.
Малки модулни реактори (SMR)
Енергийният министър Жечо Станков съобщи, че България вече е в напреднал процес на проучване за изграждането на малки модулни реактори:
Той добави, че ще посети Канада, където предстои изграждане на първата площадка за SMR.
Отказ от руски газ
Станков припомни решението на България да подкрепи регламент, според който:
краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г.
дългосрочните – от 2028 г.
