      четвъртък, 25.09.25
          16-годишен хванат да шофира без книжка с чужди номера в Разградско

          16-годишен младеж беше хванат да управлява автомобил без шофьорска книжка в Разградско. Нарушението е станало около 22:00 ч. на 23 септември, по пътя между две села в посока Шумен. При проверка от полицията се установило, че той карал колата на по-големия си брат, като автомобилът бил със сменени регистрационни табели.

          „Патрул от РУ – Лозница е бил в село Чудомир, през което минава републикански път към Шумен. Колата, управлявана от младежа, направила рязък завой при вида на патрулката, което привлякло вниманието на полицаите и те го спрели“, обясни в ефира на „Здравей, България“ комисар Димитър Александров, началник на отдел „Охранителна полиция“ – Разград.

          Тийнейджърът бил сам в автомобила и при поискване на документи признал, че няма шофьорска книжка. Колата е собственост на 38-годишния му брат, като и двамата са от град Нови пазар.

          Младежът вече е бил залавян да шофира без право – последно на 2 септември в Шумен. Тогава регистрацията на автомобила била прекратена. При последното нарушение колата била със сменени регистрационни табели, издадени в Германия.

          На 2 септември братът на нарушителя е бил глобен с 300 лева за това, че е позволил на лице без книжка да управлява автомобила му. На 23 септември му е наложена същата санкция. За използването на регистрационни табели, предназначени за друго МПС, е образувано досъдебно производство.

