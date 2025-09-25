4-годишно дете избяга от детска градина в София

Инцидент с дете разтревожи родители в столичния квартал „Оборище“. Вчера четиригодишно момиченце е успяло да напусне самò двора на 151-а детска градина „Леда Милева“, без персоналът да забележи липсата му.

Случайни минувачи забелязали детето да върви само по тротоара на ул. „Оборище“, в близост до градината, търсейки майка си. По думите на Румяна Димитрова – жената, която е сигнализирала за случая в социалните мрежи и е отвела детето обратно в градината – момиченцето е било облечено в розово и е имало сини очи.

„Отиваше само към магазинчето за кафе и напитки срещу спирката на автобусите. Бяхме в шок и дори пропуснахме да го попитаме как се казва“, разказва тя в публикация в групата „За Оборище“.

Димитрова допълва, че е притеснена дали инцидентът ще бъде официално съобщен на родителите от страна на детската градина, и затова решила да разкаже за случилото се публично.