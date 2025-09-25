НА ЖИВО
          Александър Димитров: Ще има нови имена в националния отбор, ще се опитам да оправдая доверието

          Новият наставник на националния отбор ще дебютира през следващия месец в двубоят с Турция и Испания

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion?locale=bg_BG
          Българският футболен съюз официално представи Александър Димитров като нов селекционер на националния отбор по футбол. Събитието беше организирано в базата в „Бояна“, по време на което досегашният наставник на младежите отговаря на журналистически въпроси. 

          Пред медиите Димитров разказа за пътя до новия си пост, битката през годините и опита да предположи какво му предстои начело на България в обозримо бъдеще. В петък от БФС ще изпратят повиквателните за предстоящите двубои през месец октомври срещу Турция и Испания. 

          Сред новините на този етап е завръщането на Петко Христов, който досега отказваше да играе под ръководството на Илиан Илиев. 

          „Благодарности към президента Георги Иванов, към членовете на Изпълнителния комитет на федерацията и към спортно-техническия директор Кирил Котев за гласуваното доверие. Ще направим всичко възможно да го оправдаем.

          Няма да забравя 2009 година, когато Ферарио Спасов, лека му пръст, и ръководството ме поканиха да работя с юношеските гарнитури. Като старши треньор минах през националния отбор до 17 години. Имахме първо класиране на елитен кръг, стигнахме и до европейското първенство, една дузпа не ни стигна, за да се класираме на световно първенство.

          Взехме и първа точка на европейско първенство. В целия си път гледам ежедневно да се развивам. В моя екип вече има доктор – Явор Вълчинов. Ивайло Йорданов няма нужда от представяне. Николай Чавдаров има голям опит в развитието на младите вратари“. 

          Аз съм треньор, който държи на дисциплината и правилата. Когато някой наруши правилата, няма да има проблем с мен, а ще има проблем с правилниците.

          Основната цел е да създадем един много добър колектив, една добра атмосфера. Това настроение да го прехвърлим от младежите в първия отбор. Футболистите трябва да са удовлетворени от това, което са направили.

          Ще има нови имена в националния отбор. Утре ще обявим списъка на играещите в чужбина. Вчера разговарях с Петко Христов, Да, Петко Христов ще се завърне в мъжкия национален отбор“ – обясни новият селекционер.

