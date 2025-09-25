Антони спаси Бетис срещу Нотингам Форест

Бетис и Нотингам Форест не се победиха в мач от първия кръг на основната фаза на Лига Европа, след като срещата на стадион „Ла Картуха“ завърши 2:2. Домакините поведоха в резултата с попадение на Седрик Бакамбу в 15-ата минута, но английският отбор стигна до бърз обрат след две попадения на Игор Жезус. Антони донесе точката на андалусийците в 85-ата минута.

В следващия кръг Бетис гостува на Лудогорец, докато Нотингам Форест приема Мидтиланд.

В първите 10 минути играта бе равностойна, като нямаше опасни положения пред двете врати.

Бетис поведе в резултата в 15-ата минута. Антони получи на левия фланг, навлезе към вътрешността на терена и намери Седрик Бакамбу. Той се обърна и отправи неспасяем удар към горния ляв ъгъл.

Само три минути по-късно Нотингам Форест изравни. След хубава комбинация топката стигна до капитана Морган Гибс-Уайт на дясното крило. Английският национал пусна хубав пас, успоредно на голлинията, а Игор Жезус се разписа на празна врата.

В 23-ата минута английският отбор осъществи пълен обрат. Дъглас Луис центрира от корнер, а Жезус се извиси и реализира второто си попадение срещата след удар с глава.

Гостите можеха да отбележат и трети гол 10 минути след това. След ново подаване от ъглов удар Калъм Хъдсън-Одой не успя да прати топката в опразнената врата и тя срещна десния страничен стълб.

До края на първата част Нотингам Форест бе по-активният тим, но нямаше промяна в резултата.

На почивката Мануел Пелегрини извърши три промени, а Анге Постекоглу една.

В началото на второто полувреме темпото на игра продължи да не е високо, като гостите разиграваха спокойно.

Резервата Пабло Форналс стреля в 78-ата минута от границата на пеналтерията. Опитът му бе неточен.

Бетис изравни пет минути преди изтичането на редовното време. Марк Рока отправи хубаво центриране и Антони бе на точното място, за да направи резултата 2:2 от близко разстояние.

Андалусийци бяха по-активни до края на срещата, но не успяха да стигна до победно попадение.