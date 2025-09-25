Арестуваха мъж, който подпали два пъти апартамента си в Дупница

Мъж тормози цял жилищен блок в Дупница, като в сряда подпали собствения си апартамент. След като пожарникарите пристигнаха и загасиха огъня, той отново запали жилището. Полиция и пожарна реагираха повторно на адреса и задържаха извършителя.
Домоуправителят на блока съобщи, че срещу съседа има няколко досъдебни производства и добави, че агресивният мъж страда от епилепсия.
