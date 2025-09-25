НА ЖИВО
          Крими

          Арестуваха мъж, който подпали два пъти апартамента си в Дупница

          Снимка: БГНЕС
          Мъж тормози цял жилищен блок в Дупница, като в сряда подпали собствения си апартамент. След като пожарникарите пристигнаха и загасиха огъня, той отново запали жилището. Полиция и пожарна реагираха повторно на адреса и задържаха извършителя.

          „От 2 години тук е нетърпимо да се живее. Николай Кочев през 1-2 дни изхвърля неща през прозореца, чупи стъкла и твърди, че не го е страх от никого“, споделя притеснена съседка. След палежа мъжът седнал на беседката пред блока и наблюдавал огъня.

          Домоуправителят на блока съобщи, че срещу съседа има няколко досъдебни производства и добави, че агресивният мъж страда от епилепсия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Жена уби мъж след скандал в село Зимница

          Новинарски Екип -
          45-годишна жена е задържана за убийството на 42-годишен мъж в село Зимница, община Стралджа.
          Политика

          Киселова за инициативата на „Възраждане“: Успех!

          Никола Павлов -
          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира с лаконичното „Пожелавам им успех“ инициативата на парламентарната група на „Възраждане“, които започнаха да търсят подкрепа за...
          Крими

          Убийството в Монтана: Шокиращи подробности по случая

          Камелия Григорова -
          Окръжната прокуратура в Монтана разследва умишлено убийство на 43-годишния Р.Д.П. от село Дългоделци, община Якимово. Тялото на мъжа е намерено в близост до гробищния парк...

