Арестуваха мъж, който подпали два пъти апартамента си в Дупница

Мъж тормози цял жилищен блок в Дупница, като в сряда подпали собствения си апартамент. След като пожарникарите пристигнаха и загасиха огъня, той отново запали жилището. Полиция и пожарна реагираха повторно на адреса и задържаха извършителя.

„От 2 години тук е нетърпимо да се живее. Николай Кочев през 1-2 дни изхвърля неща през прозореца, чупи стъкла и твърди, че не го е страх от никого“, споделя притеснена съседка. След палежа мъжът седнал на беседката пред блока и наблюдавал огъня.

Домоуправителят на блока съобщи, че срещу съседа има няколко досъдебни производства и добави, че агресивният мъж страда от епилепсия.