НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Асен Василев: Бихме подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова

          4
          102
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          „За втори пореден ден виждаме, че управляващите не могат да си осигурят кворум в Народното събрание. Това започва да прилича много на правителството на Орешарски. Там се криеха по задните ходове, тук ги заграждат, защото ги е страх. Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ няма да влезе в тази роля, тъй като този кабинет е изключително вреден за българските граждани и трябва да си тръгне максимално скоро.“

          Това каза пред журналисти в парламента председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

          - Реклама -

          От “Продължаваме Промяната” биха подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста на председател на парламента, стана ясно още от думите на Василев.

          „За втори пореден ден виждаме, че управляващите не могат да си осигурят кворум в Народното събрание. Това започва да прилича много на правителството на Орешарски. Там се криеха по задните ходове, тук ги заграждат, защото ги е страх. Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ няма да влезе в тази роля, тъй като този кабинет е изключително вреден за българските граждани и трябва да си тръгне максимално скоро.“

          Това каза пред журналисти в парламента председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

          - Реклама -

          От “Продължаваме Промяната” биха подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста на председател на парламента, стана ясно още от думите на Василев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Жена уби мъж след скандал в село Зимница

          Новинарски Екип -
          45-годишна жена е задържана за убийството на 42-годишен мъж в село Зимница, община Стралджа.
          Политика

          Киселова за инициативата на „Възраждане“: Успех!

          Никола Павлов -
          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира с лаконичното „Пожелавам им успех“ инициативата на парламентарната група на „Възраждане“, които започнаха да търсят подкрепа за...
          Крими

          Убийството в Монтана: Шокиращи подробности по случая

          Камелия Григорова -
          Окръжната прокуратура в Монтана разследва умишлено убийство на 43-годишния Р.Д.П. от село Дългоделци, община Якимово. Тялото на мъжа е намерено в близост до гробищния парк...

          4 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions