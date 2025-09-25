Асен Василев: Бихме подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова

Това каза пред журналисти в парламента председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.
- Реклама -
От “Продължаваме Промяната” биха подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста на председател на парламента, стана ясно още от думите на Василев.
Това каза пред журналисти в парламента председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.
- Реклама -
От “Продължаваме Промяната” биха подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста на председател на парламента, стана ясно още от думите на Василев.
В боклука, мошеник!!!
Мечтите са безплатни.
Мариана Петрова Докато сте с тези разбирания ,народа постепенно загива! С твоите безплатни мечти ,тая държава ще продължава да затъва !
Иринка