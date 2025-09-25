НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Без големи мачове в следващия кръг на Карабао Къп

          Арсенал, Ливърпул, Тотнъм, Челси и Нюкясъл няма да играят помежду си засега

          0
          26
          Снимка: www.bgderby.com
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Преди няколко часа беше изтеглен жребият за четвъртия кръг на Карабао Къп. Най-тежка изглежда ситуацията с Арсенал и Ливърпул. „Топчиите“ ще премерят сили с Брайтън, докато шампионът ще бъде домакин на Кристъл Палас. Тотнъм ще гостува на Нюкасъл, а пък най-голям късмет има Манчестър Сити с визитата си на Суонзи.

          - Реклама -

          В сряда Арсенал срещна най-сериозни трудности. „Топчиите“ победиха с 2:0 втородивизионния Порт Вейл, като второто попадение падна в края на мача.

          Пълният жребий за четвърти кръг на Карабао Къп:

          Арсенал – Брайтън
          Гримсби – Брентфорд
          Суонзи – Манчестър Сити 
          Нюкасъл – Тотнъм
          Рексъм – Кардиф
          Ливърпул – Кристъл Палас
          Уулвърхемптън – Челси
          Уикъмб – Фулъм 

          Преди няколко часа беше изтеглен жребият за четвъртия кръг на Карабао Къп. Най-тежка изглежда ситуацията с Арсенал и Ливърпул. „Топчиите“ ще премерят сили с Брайтън, докато шампионът ще бъде домакин на Кристъл Палас. Тотнъм ще гостува на Нюкасъл, а пък най-голям късмет има Манчестър Сити с визитата си на Суонзи.

          - Реклама -

          В сряда Арсенал срещна най-сериозни трудности. „Топчиите“ победиха с 2:0 втородивизионния Порт Вейл, като второто попадение падна в края на мача.

          Пълният жребий за четвърти кръг на Карабао Къп:

          Арсенал – Брайтън
          Гримсби – Брентфорд
          Суонзи – Манчестър Сити 
          Нюкасъл – Тотнъм
          Рексъм – Кардиф
          Ливърпул – Кристъл Палас
          Уулвърхемптън – Челси
          Уикъмб – Фулъм 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Ръководството на Локомотив София обясни как ще се продават билетите за мача с ЦСКА

          Николай Минчев -
          Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (София) в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига ще са в продажба от днес,...
          Футбол

          Паяка оплете Хетафе в мрежите си

          Николай Минчев -
          Атлетико Мадрид постигна драматична победа с 3:2 над Райо Валекано в двубой от шестия кръг на Ла Лига. На „дюшекчиите“ им се наложи да...
          Футбол

          Лионел Меси поведе Интер Маями към плейофите в МЛС

          Николай Минчев -
          Легендарният аржентинец – Лионел Меси, изведе Интер Маями до трета поредна победа. „Чаплите“ разбиха Ню Йорк Сити с 4:0 и по този начин си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions