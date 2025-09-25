Без големи мачове в следващия кръг на Карабао Къп

Преди няколко часа беше изтеглен жребият за четвъртия кръг на Карабао Къп. Най-тежка изглежда ситуацията с Арсенал и Ливърпул. „Топчиите“ ще премерят сили с Брайтън, докато шампионът ще бъде домакин на Кристъл Палас. Тотнъм ще гостува на Нюкасъл, а пък най-голям късмет има Манчестър Сити с визитата си на Суонзи.
В сряда Арсенал срещна най-сериозни трудности. „Топчиите“ победиха с 2:0 втородивизионния Порт Вейл, като второто попадение падна в края на мача.
Пълният жребий за четвърти кръг на Карабао Къп:
Арсенал – Брайтън
Гримсби – Брентфорд
Суонзи – Манчестър Сити
Нюкасъл – Тотнъм
Рексъм – Кардиф
Ливърпул – Кристъл Палас
Уулвърхемптън – Челси
Уикъмб – Фулъм
