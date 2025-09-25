НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Благомир Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като…

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Кметът на Варна, Благомир Коцев, който беше арестуван по обвинения в корупция и участие в организирана престъпна група, отправи остър апел към европейските институции. В телефонно интервю от ареста за изданието Politico, Коцев настоя ЕС да упражни „повече политически натиск“ върху българското правителство, за да защити върховенството на закона.

          Случаят срещу него вече придобива символичен характер, превръщайки се в маркер за напрежението между правосъдието и демократичните стандарти у нас.

          „Политическа атака“ и заплахи

          Коцев твърди, че преди ареста е бил предупреден за предстояща „политическа атака“, свързана с платформата на партията му. Той споделя, че е бил заплашван, че може да завърши като турските кметове опозиционери на президента Реджеп Ердоган, които бяха вкарани в затвора.

          „Казваха ми: ‘Напусни тази партия, ще бъде опасно за теб. Ако не го направиш, виж какво стана в Турция.’ Сценарият е много подобен на това, което се случва извън ЕС, а ние сме част от ЕС“, подчерта Коцев.

          Страх и мълчание в обществото

          От ареста си варненският кмет изрази тревога от засилващия се страх в българското общество.

          „Много се страхувам от страха, който виждам навън. Хората се боят да говорят срещу това, което се случва“, заяви той.

          Реакции в България и Европа

          Арестът на Коцев предизвика вълна от реакции както в страната, така и на европейско ниво. Опозицията вижда в действията на прокуратурата политическа репресия, докато граждански организации и европейски институции поставят под въпрос състоянието на демократичните процеси в България.

          34 КОМЕНТАРА

          2. И да не бях чувал за Благо вече знам кой е ! Забъркаха че го направиха мъченик , сега изборите са със сигурност негови следващия път

            • Светли Трайков Те и Бойко Банкянски и Доган ги заплашваха.Бойло е 20год и много повече с дебелия се възползваха.Освен магистрали ,КТБ ,Булгартабак ,контрабанда ,наркотици ,амфетамини за изтока дебелия ,но.ооо

              • Млък, трол на организираната престъпна група ППДЕБЪ, не се пъни, никой не ви се връзва на опорките, клети платени защитници на наглия крадец Коцев

              • Svilen Svilenov като човек, който е имал приятел в ареста и знам, че за да даде това интервю е имал разрешението и на двамата с който ме обвинявате, че съм и слуга!

            • Vasil Stevasarev Ами, ако не се докаже, че е виновен по отправеното му обвинение, кой ще плаща обезщетение??? Той, просто изразява своята версия!!!! Ако Вие бяхте на неговото място нямаше ли да търсите гласност. Колко време е необходимо, щом са сигурни, че е виновен да го осъдят и всичко да приключи!?

              • Sirmo Sirmov , ми то и за оная жена нищо не се доказа дефакто, ама си лежа. Не съм видял такъв рев и вой от нея

              • Vasil Stevasarev Викаш ,кво са ,кво по толкова е станало,който го сготвят трябва да е кротък и да си търпи ? Ти изкуствен интелект ли си или реален човек??

            • Vasil Stevasarev ,тя властта се сменя дори и след 45 години,дано следващите които дойдат да те приберат и тебе там на топличко да видим ти колко Иванчеви струваш.

              • Milen Nina , със сигурност поне 2! Като се сменя власта, мен това какво ме грее? Гледай теб да не приберат, че ….

              • Vasil Stevasarev ,мен много са ме прибирали не е проблем ,даже като сам бил там съм чакал такава свежест като теб,щом на вън си отворен и там че те отворим

            • Vasil Stevasarev Справедливостта не е даденост, тя се отстоява! Тя се извоюва и само, който се бори за нея може да спечели! Това не е рев, а непримиримост!

