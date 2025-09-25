Благомир Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като…

Кметът на Варна, Благомир Коцев, който беше арестуван по обвинения в корупция и участие в организирана престъпна група, отправи остър апел към европейските институции. В телефонно интервю от ареста за изданието Politico, Коцев настоя ЕС да упражни „повече политически натиск“ върху българското правителство, за да защити върховенството на закона.

Случаят срещу него вече придобива символичен характер, превръщайки се в маркер за напрежението между правосъдието и демократичните стандарти у нас.

„Политическа атака“ и заплахи

Коцев твърди, че преди ареста е бил предупреден за предстояща „политическа атака“, свързана с платформата на партията му. Той споделя, че е бил заплашван, че може да завърши като турските кметове опозиционери на президента Реджеп Ердоган, които бяха вкарани в затвора.

„Казваха ми: ‘Напусни тази партия, ще бъде опасно за теб. Ако не го направиш, виж какво стана в Турция.’ Сценарият е много подобен на това, което се случва извън ЕС, а ние сме част от ЕС“, подчерта Коцев.

Страх и мълчание в обществото

От ареста си варненският кмет изрази тревога от засилващия се страх в българското общество.

„Много се страхувам от страха, който виждам навън. Хората се боят да говорят срещу това, което се случва“, заяви той.

Реакции в България и Европа

Арестът на Коцев предизвика вълна от реакции както в страната, така и на европейско ниво. Опозицията вижда в действията на прокуратурата политическа репресия, докато граждански организации и европейски институции поставят под въпрос състоянието на демократичните процеси в България.