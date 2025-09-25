Благомир Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като…

Кметът на Варна, Благомир Коцев, който беше арестуван по обвинения в корупция и участие в организирана престъпна група, отправи остър апел към европейските институции. В телефонно интервю от ареста за изданието Politico, Коцев настоя ЕС да упражни „повече политически натиск“ върху българското правителство, за да защити върховенството на закона.
Случаят срещу него вече придобива символичен характер, превръщайки се в маркер за напрежението между правосъдието и демократичните стандарти у нас.
„Политическа атака“ и заплахи
Коцев твърди, че преди ареста е бил предупреден за предстояща „политическа атака“, свързана с платформата на партията му. Той споделя, че е бил заплашван, че може да завърши като турските кметове опозиционери на президента Реджеп Ердоган, които бяха вкарани в затвора.
Страх и мълчание в обществото
От ареста си варненският кмет изрази тревога от засилващия се страх в българското общество.
Реакции в България и Европа
Арестът на Коцев предизвика вълна от реакции както в страната, така и на европейско ниво. Опозицията вижда в действията на прокуратурата политическа репресия, докато граждански организации и европейски институции поставят под въпрос състоянието на демократичните процеси в България.
Така нахравиха и с Ивайло Зартов , помните ли когато си отряза пръста в ефир
И да не бях чувал за Благо вече знам кой е ! Забъркаха че го направиха мъченик , сега изборите са със сигурност негови следващия път
Тия па крадливите корумпета от ОПГ ППДЕБЪ все някой ги заплашва 🤣🤣🤣
Светли Трайков Те и Бойко Банкянски и Доган ги заплашваха.Бойло е 20год и много повече с дебелия се възползваха.Освен магистрали ,КТБ ,Булгартабак ,контрабанда ,наркотици ,амфетамини за изтока дебелия ,но.ооо
Млък, трол на организираната престъпна група ППДЕБЪ, не се пъни, никой не ви се връзва на опорките, клети платени защитници на наглия крадец Коцев
Подлога
Браво на смелостта на Коцев!
То голяма смелост да ограби милиони от община Варна, а клет трол на организираната престъпна група ППДЕБЪ 🤣
Светли Трайков колко да си тъп
Млък, трол на организираната престъпна група ППДЕБЪ
Светли Трайков А Портних не ограби ли за толкова години! Защо не е в затвора?
Как се дава интервю от ареста бре?
Агросев Еоод Като слуга на Пеевски ли питаш или като слуга на Борисов ?
Svilen Svilenov като човек, който е имал приятел в ареста и знам, че за да даде това интервю е имал разрешението и на двамата с който ме обвинявате, че съм и слуга!
Ейй, Иванчева беше по-мъж от тебе! Стига рева!
Vasil Stevasarev пожелавам ти да бъдеш на негово място и да не „ревеш“ 🙂
Katia Galabova , може и да съм бил и не съм ревал!
Katia Galabova неговото място включва ли три етажа от небостъргач?
Vasil Stevasarev ти си психо погледни се в огледалото
Vasil Stevasarev Ами, ако не се докаже, че е виновен по отправеното му обвинение, кой ще плаща обезщетение??? Той, просто изразява своята версия!!!! Ако Вие бяхте на неговото място нямаше ли да търсите гласност. Колко време е необходимо, щом са сигурни, че е виновен да го осъдят и всичко да приключи!?
Sirmo Sirmov , ми то и за оная жена нищо не се доказа дефакто, ама си лежа. Не съм видял такъв рев и вой от нея
Vasil Stevasarev Викаш ,кво са ,кво по толкова е станало,който го сготвят трябва да е кротък и да си търпи ? Ти изкуствен интелект ли си или реален човек??
Svilen Svilenov , ама били го сготвили били 🤣🤣🤣. Много яко оправдание на всеки престъпник!
Vasil Stevasarev
Не се смей на село,що ще те удари у чело “
Народна мъдрост !
Vasil Stevasarev дано и ти да бъдеш на неговото место.
Снежана Гоцева от устата в пазвата!
Vasil Stevasarev ,тя властта се сменя дори и след 45 години,дано следващите които дойдат да те приберат и тебе там на топличко да видим ти колко Иванчеви струваш.
Milen Nina , със сигурност поне 2! Като се сменя власта, мен това какво ме грее? Гледай теб да не приберат, че ….
Vasil Stevasarev ,мен много са ме прибирали не е проблем ,даже като сам бил там съм чакал такава свежест като теб,щом на вън си отворен и там че те отворим
Vasil Stevasarev, вижте ѝздравословното състояние на Иванчева!
Сузана Малджанска , виждам го! Държеше се по-мъжки!
Vasil Stevasarev Справедливостта не е даденост, тя се отстоява! Тя се извоюва и само, който се бори за нея може да спечели! Това не е рев, а непримиримост!
Vasil Stevasarev аман от прости селяци с мнение
Евгения Василева , себе си ли визираш? Защото твоето не съм го искал под моя коментар!