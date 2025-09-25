НА ЖИВО
          Богданов, ПП-ДБ: Хората видяха истинското лице на Пеевски

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Това е един човек, който излезе от санитарната си зона, в която го пазят, както видяхме, и отделът за борба с тероризма, и жандармерия, и полиция, неговата си клика. Той беше принуден да излезе от тази санитарна среда и то по един нормален начин.“ Така депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов коментира акцията, при която се стигна до сблъсък между Асен Василев и Делян Пеевски, в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич.

          Богданов съобщи, че също е присъствал по време на конфликта.

          „Той беше изваден от релси по простата причина, че някой си позволява да му наруши спокойствието и начина, по който той си е решил, че трябва да функционира държавата“, каза още Богданов.

          Според него така хората са видели истинското лице на Пеевски, което прокламира грижа за хората всеки ден с много кратки изказвания от парламента. Богданов ги нарече „контролирани“

          „В цялата ситуация стана ясно едно – че контролът, който е наложен над силовите структури, може да бъде използван във всякаква посока“, отбеляза Богданов.

          Според него не е имало нужда да се затваря „половината централна част на София“.

