Борисов с критика: Ако аз бях премиер, трима министри сега щяха да са в Плевен

По-изгодно от това ГЕРБ да направи избори сега – няма. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
По повод писмото в ЕП той обясни, че има риск за парите по ПВУ.
Ако бях премиер сега щеше да има трима министри в Плевен. Аз не го коментирам, но истински ме боли за там. В Перник двама министри живяха там, каза той и добави, че в Плевен не се реагира адекватно и просто не може да пише писма.
Оставка! И хайде при внуците! Те те чакат! На нас вече си ни омръзнал!
Ти крадеш бушоните гърмят
Явно шадраван-водопадов ще си ходи.
„Ако бях цар…“
Стига си се хвалил !!!!
Циркаджия
Бушон желязко ще си ходи ли вече? 🤭
Аре бе баце тропне по масата.