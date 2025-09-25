НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Политика

          Борисов с критика: Ако аз бях премиер, трима министри сега щяха да са в Плевен

          8
          410
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          
          По-изгодно от това ГЕРБ да направи избори сега – няма. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

          Всички искат да са интересни, правят номера! Така лидерът на ГЕРБ коментира пред медиите в парламента липсата на кворум в пленарната зала – втори пореден ден.

          По повод писмото в ЕП той обясни, че има риск за парите по ПВУ.

          „Хората, които започнаха политическите арести, сега говорят срещу това. Аз към натъжен, че Коцев го оставиха в ареста, каза той.

          Ако бях премиер сега щеше да има трима министри в Плевен. Аз не го коментирам, но истински ме боли за там. В Перник двама министри живяха там, каза той и добави, че в Плевен не се реагира адекватно и просто не може да пише писма.

          „Първо критиката ми е към премиера. Казах му, разбира се, че там трябва да се реши незабовно проблемът, но като свършат в Щатите – ще видим…“, заяви Бойко Борисов.

