      четвъртък, 25.09.25
          Борисов за Коцев: Дали ще те изнасилят веднъж или няколко пъти все си изнасилен

          Заседанието на Народното събрание отново не започна заради липса на кворум. Опозиционните партии отказаха да се регистрират и в пленарната зала не бяха събрани необходимите 121 народни представители.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи ситуацията като проява на „колективна безотговорност“.

          „Всички искат да бъдат интересни. Знаят, че има делегации по цял свят и затова правят тези номера. Какво можем да направим?“, коментира той.

          По думите му съществува риск за парите от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), въпреки че плащанията ще дойдат, тъй като в продължение на четири години не е било свършено нищо по него.

          Борисов остро критикува поведението на ПП-ДБ:

          „Това, което правят, е типична черта – интересува ги само собственото оцеляване, без значение какво ще стане утре или вдругиден. Те първи отвориха духа от бутилката с политическите арести, а сега се борят срещу тях.“

          По повод ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, лидерът на ГЕРБ заяви, че съчувства, тъй като сам е бил в подобна ситуация.

          „Дали ще е за 24 часа или за месец – резултатът е един и същ. Като щракне решетката зад теб репутацията ти става ужасно. Дали ще те изнасилят веднъж или няколко пъти все си изнасилен“, подчерта Борисов, след което се извини за израза. 

          

          

