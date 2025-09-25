Борисов за Коцев: Дали ще те изнасилят веднъж или няколко пъти все си изнасилен

Заседанието на Народното събрание отново не започна заради липса на кворум. Опозиционните партии отказаха да се регистрират и в пленарната зала не бяха събрани необходимите 121 народни представители.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи ситуацията като проява на „колективна безотговорност“.
По думите му съществува риск за парите от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), въпреки че плащанията ще дойдат, тъй като в продължение на четири години не е било свършено нищо по него.
Борисов остро критикува поведението на ПП-ДБ:
По повод ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, лидерът на ГЕРБ заяви, че съчувства, тъй като сам е бил в подобна ситуация.
