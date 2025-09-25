НА ЖИВО
          Ботев (Пд) уволни Белия

          Търпението на шефовете на клуба преля след загубата от ЦСКА 1948

          Николай Киров вече не е старши треньор на Ботев (Пд). Спецът беше уволнен след загубата от ЦСКА 1948 с 1:2 днес в мач от Първа лига.

          Причина за раздялата е слабото представяне на тима от началото на първенството. Ботев е на 14-о място със 7 точки и голова разлика 9:16.

          ЕТО КАКВО НАПИСАХА ОТ КЛУБА:

          „Привърженици на най-стария футболен клуб,

          Днес ПФК Ботев Пловдив се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба!

          Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с Монтана, като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета.

          Всички знаем, че времето не бе достатъчно, за да се изгради боеспособен отбор, но уважаваме вложената енергия и отдаденост.

          Чухме ясно гласа на жълто-черната общност – феновете винаги са били сърцето на Ботев и ръководството е длъжно да вземе това под внимание.

          До назначаването на нов старши треньор, отборът ще бъде воден временно от Иван Цветанов.

          Ботев е над всички личности и заедно ще продължим напред – с вяра, единство и обич към клуба!

          Ботев е вечен!

          Той не умира!“

          - Реклама -

