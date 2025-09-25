Бойко Величков: Определям избора на Христо като изключително позитивен и обнадеждаващ в моите очи и на ръководството

Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, представи Христо Янев като нов треньор на представителния отбор пред медиите. В анонса си ръководителят изреди част от причините, поради които от ръководството на клуба са се спрели именно върху идеята Янев за трети път да води любимия си отбор.

„Приветствам Христо с „добре дошъл“. Желаем му успех, всички знаем в каква ситуация поема отбора. Определям избора му като изключително позитивен и обнадеждаващ в моите очи и на ръководството. Всички са наясно с причините да изберем Христо.

Той е кръвно свързан с клуба, знае как се печелят трофеи като футболист и треньор с отбора. Избрали сме го заради манталитета и характера, който носи със себе си. Ние искаме те да са в бъдещето на клуба“ – обясни Величков.