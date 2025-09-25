Черна гора цели членство в ЕС до 2028 г., заяви председателят на парламента Андрия Мандич

Основната цел на Черна гора е да бъде първа на опашката за присъединяване към Европейския съюз, а мястото на всички страни от Западните Балкани е в ЕС. Това заяви председателят на парламента Андрия Мандич.

- Реклама -

По думите му, Подгорица може да се присъедини към Съюза още през 2028 г., а именно парламентът е изиграл ключова роля за напредъка:

„Сега сме основните фаворити за присъединяване към ЕС и това е постижение на парламента. Досега свършихме отлична работа и вярвам, че и занапред ще изпълним останалите задачи.“

Мандич уточни, че до 2026 г. Черна гора планира да затвори всички преговорни глави, а през 2028 г. да стане пълноправен член на ЕС.

Той подчерта, че смяната на властта през 2020 г. е била „първият случай от три десетилетия насам, когато правителство е било сменено по демократичен начин“:

„Предишното правителство се задържа 30 години. Едва през 2020 г. успяхме да го сменим чрез избори.“

Икономика и енергетика

Председателят на парламента изтъкна, че туризмът остава най-големият източник на приходи за страната:

„Ние сме малка държава с площ от 14 000 кв. км и 620 000 жители, но туризмът укрепи позицията ни в региона.“

Той добави, че Черна гора е „единствената страна в Европа, където цените на електроенергията не са се повишили“, благодарение на инвестиции в обновяеми източници, включително соларни централи на стойност около един милион евро:

„Вярваме, че през следващите години не само ще запазим стабилни цените, но и ще предлагаме по-евтина енергия.“

Външна политика и международни отношения

Мандич заяви, че Черна гора желае добри отношения със съседите и държавите от ЕС. Отношенията с Русия са сведени до минимум, тъй като външната политика на Подгорица е напълно съгласувана с тази на ЕС:

„Днес почти нямаме отношения с Русия, но поддържаме духовни и културни връзки.“

По отношение на Китай той отхвърли твърденията за „дългов капан“ заради заема за магистралата Бар–Боляре:

„Нашата политика е ясна: каним компании от ЕС, защото искаме най-доброто европейско оборудване и партньорства.“

Подкрепа за ЕС

Мандич подчерта, че повече от две трети от черногорските граждани подкрепят членството в ЕС: