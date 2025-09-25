Черна гора цели членство в ЕС до 2028 г., заяви председателят на парламента Андрия Мандич

Основната цел на Черна гора е да бъде първа на опашката за присъединяване към Европейския съюз, а мястото на всички страни от Западните Балкани е в ЕС. Това заяви председателят на парламента Андрия Мандич.
По думите му, Подгорица може да се присъедини към Съюза още през 2028 г., а именно парламентът е изиграл ключова роля за напредъка:
Мандич уточни, че до 2026 г. Черна гора планира да затвори всички преговорни глави, а през 2028 г. да стане пълноправен член на ЕС.
Той подчерта, че смяната на властта през 2020 г. е била „първият случай от три десетилетия насам, когато правителство е било сменено по демократичен начин“:
Икономика и енергетика
Председателят на парламента изтъкна, че туризмът остава най-големият източник на приходи за страната:
Той добави, че Черна гора е „единствената страна в Европа, където цените на електроенергията не са се повишили“, благодарение на инвестиции в обновяеми източници, включително соларни централи на стойност около един милион евро:
Външна политика и международни отношения
Мандич заяви, че Черна гора желае добри отношения със съседите и държавите от ЕС. Отношенията с Русия са сведени до минимум, тъй като външната политика на Подгорица е напълно съгласувана с тази на ЕС:
По отношение на Китай той отхвърли твърденията за „дългов капан“ заради заема за магистралата Бар–Боляре:
Подкрепа за ЕС
Мандич подчерта, че повече от две трети от черногорските граждани подкрепят членството в ЕС:
