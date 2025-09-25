НА ЖИВО
          Чудо в Колумбия: и 23-те затрупани миньори бяха спасени живи

          Снимка: abcnews.go.com
          Всички 23 миньори, блокирани повече от 24 часа в срутена шахта в Колумбия, бяха извадени живи.

          Снимки, разпространени от Държавната минна агенция, показват покритите с кал миньори, които излизат на повърхността по групи и са посрещани с бурни аплодисменти в мина La Reliquia, на около четири часа път от Меделин – втория по големина град в северозападния департамент Антиокия.

          Миньорите бяха затрупани от понеделник вечер на дълбочина около 80 метра. През цялото време те получаваха храна и вода чрез специални тръбопроводи, докато спасителните екипи работеха неуморно по извеждането им.

          Операцията бе определена като голям успех за спасителните служби на Колумбия, а кадрите от радостните прегръдки и аплодисменти обиколиха местните и международни медии.

