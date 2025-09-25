НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА 1948 задмина Левски и Лудогорец след успех в Пловдив

          "Червените" надделяха над Ботев с 1:2, като попедното попадение отбеляза Диало

          0
          31
          Снимка: www.facebook.com/fcCSKA48
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив с 2:1 на „Колежа“ и оглави класирането в Първа лига с 2 точки повече от Левски. „Сините“ обаче са изиграли два мача по-малко. „Канарчетата“ пък записаха трета загуба в последните си 4 двубоя от първенството и остават едва на 14-а позиция.

          - Реклама -

          Първият гол в двубоя дойде в края на първото полувреме. В 41-ата минута гостите стигнаха до аванс в резултата след като топката се озова в Фредерик Масиел непосредствено през вратата на домакините и той не сбърка, за да направи резултата 0:1.

          В добавеното време „канарчетата“ можеха да изравнят, но ударът с глава на Таилсон премина на сантиметри от вратата.

          Точно след час игра, резултатът беше изравнен. Николай Минков намери Енок Куатенг, който нямаше никакви затруднения да вкара топката на празна врата за 1:1.

          Това обаче не беше всичко в двубоя, защото гостите от Бистрица стигнаха до аванс за втори път в 69-ата минута. Георги Русев асистира на Мамаду Диало, който вкара гол, оказал се победен. 

          ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив с 2:1 на „Колежа“ и оглави класирането в Първа лига с 2 точки повече от Левски. „Сините“ обаче са изиграли два мача по-малко. „Канарчетата“ пък записаха трета загуба в последните си 4 двубоя от първенството и остават едва на 14-а позиция.

          - Реклама -

          Първият гол в двубоя дойде в края на първото полувреме. В 41-ата минута гостите стигнаха до аванс в резултата след като топката се озова в Фредерик Масиел непосредствено през вратата на домакините и той не сбърка, за да направи резултата 0:1.

          В добавеното време „канарчетата“ можеха да изравнят, но ударът с глава на Таилсон премина на сантиметри от вратата.

          Точно след час игра, резултатът беше изравнен. Николай Минков намери Енок Куатенг, който нямаше никакви затруднения да вкара топката на празна врата за 1:1.

          Това обаче не беше всичко в двубоя, защото гостите от Бистрица стигнаха до аванс за втори път в 69-ата минута. Георги Русев асистира на Мамаду Диало, който вкара гол, оказал се победен. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Всички пред екраните! България и Чехия започват в събота от 9:30 часа

          Николай Минчев -
          От Международната волейболна федерация (FIVB) обявиха началните часове на двата полуфиналите то Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Двубоят между България и...
          Волейбол

          ПОБЕДА! Велик обрат изведе България до полуфинал на Световното първенство! (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Националният отбор на България по волейбол се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините, след като направи драматичен обрат срещу САЩ и спечели...
          Футбол

          Христо Янев като треньор на ЦСКА: Последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна на тази позиция

          Николай Минчев -
          Новият треньор на ЦСКА – Христо Янев, беше представен пред медиите от спортния директор Бойко Величков в четвъртък. Той отговори детайлно на разнородните въпроси,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions