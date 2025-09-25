ЦСКА 1948 задмина Левски и Лудогорец след успех в Пловдив

ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив с 2:1 на „Колежа“ и оглави класирането в Първа лига с 2 точки повече от Левски. „Сините“ обаче са изиграли два мача по-малко. „Канарчетата“ пък записаха трета загуба в последните си 4 двубоя от първенството и остават едва на 14-а позиция.

Първият гол в двубоя дойде в края на първото полувреме. В 41-ата минута гостите стигнаха до аванс в резултата след като топката се озова в Фредерик Масиел непосредствено през вратата на домакините и той не сбърка, за да направи резултата 0:1.

В добавеното време „канарчетата“ можеха да изравнят, но ударът с глава на Таилсон премина на сантиметри от вратата.

Точно след час игра, резултатът беше изравнен. Николай Минков намери Енок Куатенг, който нямаше никакви затруднения да вкара топката на празна врата за 1:1.

Това обаче не беше всичко в двубоя, защото гостите от Бистрица стигнаха до аванс за втори път в 69-ата минута. Георги Русев асистира на Мамаду Диало, който вкара гол, оказал се победен.