НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Да, България“ подаде сигнал до КПКОНПИ и НАП за несъответствия в приходите на Делян Пеевски

          0
          0
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев внесоха сигнал до КПКОНПИ, НАП и прокуратурата за „значителни несъответствия“ между декларираните от Делян Пеевски лични доходи и отчетените от фирмите му дивиденти.

          Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия може да са от пране на пари или неплатени данъци. Някой трябва да измисли нова математика, за да докаже, че Пеевски е чист“, заяви Божанов по време на протест в София.

          - Реклама -

          По данни на партията за периода 2017–2024 г. Пеевски е декларирал над 157 млн. лв. доходи от дивиденти, при реално изплатени около 26 млн. лв.

          „Да, България“ настоява за цялостна проверка на доходите, разходите и наличностите на депутата и за действия при установени нарушения.

          Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев внесоха сигнал до КПКОНПИ, НАП и прокуратурата за „значителни несъответствия“ между декларираните от Делян Пеевски лични доходи и отчетените от фирмите му дивиденти.

          Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия може да са от пране на пари или неплатени данъци. Някой трябва да измисли нова математика, за да докаже, че Пеевски е чист“, заяви Божанов по време на протест в София.

          - Реклама -

          По данни на партията за периода 2017–2024 г. Пеевски е декларирал над 157 млн. лв. доходи от дивиденти, при реално изплатени около 26 млн. лв.

          „Да, България“ настоява за цялостна проверка на доходите, разходите и наличностите на депутата и за действия при установени нарушения.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Предупреждение: Жълт код за вятър в шест област у нас

          Камелия Григорова -
          Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Поривите ще достигат...
          Други

          Жълт код за силен вятър: Поривите ще достигнат до 80 км/ч

          Антония Лазарова -
          Жълт код за силен вятър е в сила днес за областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, където поривите ще достигнат до 80...
          Политика

          Кризата с „Топлофикация“: „Спаси София“ поиска извънредно заседание на Столичния общински съвет

          Камелия Григорова -
          „Спаси София“ поиска свикване на извънредно заседание на Столичния общински съвет следващия четвъртък, за да бъдат изслушани изпълнителният директор и ръководството на „Топлофикация София“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions