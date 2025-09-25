„Да, България“ подаде сигнал до КПКОНПИ и НАП за несъответствия в приходите на Делян Пеевски

Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев внесоха сигнал до КПКОНПИ, НАП и прокуратурата за „значителни несъответствия“ между декларираните от Делян Пеевски лични доходи и отчетените от фирмите му дивиденти.

„Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия може да са от пране на пари или неплатени данъци. Някой трябва да измисли нова математика, за да докаже, че Пеевски е чист", заяви Божанов по време на протест в София.

По данни на партията за периода 2017–2024 г. Пеевски е декларирал над 157 млн. лв. доходи от дивиденти, при реално изплатени около 26 млн. лв.