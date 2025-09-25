„Да, България“ подаде сигнал до КПКОНПИ и НАП за несъответствия в приходите на Делян Пеевски

Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев внесоха сигнал до КПКОНПИ, НАП и прокуратурата за „значителни несъответствия“ между декларираните от Делян Пеевски лични доходи и отчетените от фирмите му дивиденти.
По данни на партията за периода 2017–2024 г. Пеевски е декларирал над 157 млн. лв. доходи от дивиденти, при реално изплатени около 26 млн. лв.
