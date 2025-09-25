НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Държавата осигури десетки хиляди литри питейна вода за Плевен и Свищов

          0
          0
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Община Плевен получи 42 336 литра вода, а Свищов – 79 776 литра

          - Реклама -

          Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави допълнителни количества бутилирана питейна вода за общините Плевен и Свищов.

          Община Плевен получи 42 336 литра изворна вода, която ще покрие нуждите на детски градини, учебни и социални заведения.

          За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра вода, предназначена за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.

          Необходимите количества достигнаха до засегнатите райони само часове след решението на Министерския съвет за освобождаване на държавните резерви.

          Община Плевен получи 42 336 литра вода, а Свищов – 79 776 литра

          - Реклама -

          Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ достави допълнителни количества бутилирана питейна вода за общините Плевен и Свищов.

          Община Плевен получи 42 336 литра изворна вода, която ще покрие нуждите на детски градини, учебни и социални заведения.

          За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра вода, предназначена за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.

          Необходимите количества достигнаха до засегнатите райони само часове след решението на Министерския съвет за освобождаване на държавните резерви.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Словения забранява влизането на израелския премиер

          Новинарски Екип -
          Миналата година Словения призна Палестинската държава. Сега страната наложи забрана за влизане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава "Ройтерс".
          Политика

          Деян Петков: Борисов е най-големият виновник за водната криза в Плевен

          Златина Петкова -
          "Борисов е най-големият виновник за водната криза в Плевен." Това каза членът на ПП МЕЧ Деян Петков, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...
          Крими

          След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО)

          Новинарски Екип -
          Попфолк изпълнителите Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки и получиха глоби от по 3000 лв. заради автомобилна гонка в София.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions