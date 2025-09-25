Делян Пеевски: Говоря си с всички за каквото си искам

Държавата може да има само един премиер. Така лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски отговори на думите на Бойко Борисов.

„Държавата може да има един премиер, един президент и един шеф на парламента“, заяви той. - Реклама -

На въпрос за какво си говори с министрите той отговори:

„Говоря с всички за каквото си искам“.



Съгласен съм с Борисов за това, че министрите и премиера трябва да бъдат в Плевен и да решат проблема с водната криза, продължи той.