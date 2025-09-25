НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Политика

          Делян Пеевски: Говоря си с всички за каквото си искам

          Снимка: БГНЕС
          Държавата може да има само един премиер. Така лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски отговори на думите на Бойко Борисов.

          „Държавата може да има един премиер, един президент и един шеф на парламента“, заяви той. 

          На въпрос за какво си говори с министрите той отговори:

          „Говоря с всички за каквото си искам“. 

          Съгласен съм с Борисов за това, че министрите и премиера трябва да бъдат в Плевен и да решат проблема с водната криза, продължи той.

          „Премиерът Желязков го няма, но има вицепремиер. Надявам се още днес да го замести в Плевен, заедно с шефа на борда Зафиров, който е и другия вицепремиер. На смени да стоят там докато решат кризата.“

