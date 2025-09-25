НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Делян Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир! Няма да стане! 

          0
          17
          СНИМКА: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента!  Това заяви председателят на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски в позиция до медиите.

          Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници. 

          - Реклама -

          От партията призовават всичките си симпатизанти да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било! 

          Защото това е истинското лице на ПП-ДБ – те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици! 
          Те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами – както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд по ПВУ! 
          Това не е дневният ред на хората – техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове! Това е дневният ред на хората! 

          И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това! 

          Делян Пеевски: Говоря си с всички за каквото си искам Делян Пеевски: Говоря си с всички за каквото си искам

          Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО ще бъде в парламента, ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното – ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия! 

          Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента!  Това заяви председателят на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски в позиция до медиите.

          Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници. 

          - Реклама -

          От партията призовават всичките си симпатизанти да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било! 

          Защото това е истинското лице на ПП-ДБ – те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици! 
          Те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами – както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд по ПВУ! 
          Това не е дневният ред на хората – техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове! Това е дневният ред на хората! 

          И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това! 

          Делян Пеевски: Говоря си с всички за каквото си искам Делян Пеевски: Говоря си с всички за каквото си искам

          Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО ще бъде в парламента, ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното – ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия! 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Желязков и патриарх Вартоломей: Мирът и солидарността са основа за глобалното сътрудничество

          Новинарски Екип -
          Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това разбиране се обединиха Росен Желязков и Вселенският патриарх
          Политика

          Радев: Трябва ни стена срещу покварата, символ на която е Пеевски

          Никола Павлов -
          Безпилотните системи заемат все по-важно място в изграждането на съвременните отбранителни способности, заяви президентът Румен Радев по време на посещението си в учебния център...
          Инциденти

          Пикап кара в насрещното и помете три коли в София

          Новинарски Екип -
          Катастрофа с големи материални щети блокира движението по булевард „Драган Цанков“ в София за няколко часа.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions