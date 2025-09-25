Делян Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир! Няма да стане! 

Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения. Като уважаваме правото на всеки да изразява гражданската си позиция, напомняме, че политическото доверие се печели на избори и в парламента! Това заяви председателят на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски в позиция до медиите.
От партията призовават всичките си симпатизанти да не се поддават на провокациите, нито днес, нито когато и да било!
И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това!
Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО ще бъде в парламента, ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното – ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия!
