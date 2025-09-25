Деян Петков: Борисов е най-големият виновник за водната криза в Плевен

„Борисов е най-големият виновник за водната криза в Плевен.“

Това каза членът на ПП МЕЧ Деян Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Петков обясни, че през годините председателят на ПП ГЕРБ не е направил нищо, за да се разрешат проблемите с водата там. Той обясни, че и към момента градът се управлява безобразно и допълни, че настоящият кмет трябва незабавно да си подаде оставката.

Членът на МЕЧ заяви, че от формацията му имат ясен план за разрешаването на кризата. Той посочи, че има язовири в страната, които се източват умишлено. Допълни, че от партията ще пуснат поредица от разследвания, в която ще се покажат цялата ситуация.