Диана Хусеин: Израел се превърна в най-мразената държава в света

„Израел се превърна в най-мразената държава в света.“

Това каза журналистът Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според гостенката конфликтът между Израел и Палестина е битка за справедливост. Тя припомни и начинът, по който възниква Израел на територията на Палестина.

„Израел е държава, създадена през 1948-а година. Трябва да помним, че голяма част от бягащите по време на Холокоста са били спасявани и приютявани от палестинци, които след това те са прогонили от домовете им“, посочи още Хусеин.

По думите на журналистката до голяма степен от израелците зависи кога и как ще приключи конфликта.