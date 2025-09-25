Диана Хусеин: Израел се превърна в най-мразената държава в света

Това каза журналистът Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според гостенката конфликтът между Израел и Палестина е битка за справедливост. Тя припомни и начинът, по който възниква Израел на територията на Палестина.
По думите на журналистката до голяма степен от израелците зависи кога и как ще приключи конфликта.
