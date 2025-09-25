НА ЖИВО
          Диана Хусеин: Израел се превърна в най-мразената държава в света

          „Израел се превърна в най-мразената държава в света.“

          Това каза журналистът Диана Хусеин, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според гостенката конфликтът между Израел и Палестина е битка за справедливост. Тя припомни и начинът, по който възниква Израел на територията на Палестина.

          „Израел е държава, създадена през 1948-а година. Трябва да помним, че голяма част от бягащите по време на Холокоста са били спасявани и приютявани от палестинци, които след това те са прогонили от домовете им“, посочи още Хусеин.

          По думите на журналистката до голяма степен от израелците зависи кога и как ще приключи конфликта.

          „Крайният резултат от тази война, продължаваща повече от две години, е този, че светът разбра, че нещата не започват от 7-и октомври“, заяви още гостенката.

