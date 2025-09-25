Димитър Димитров: Паркирането в София е прекалено евтино

Кметът на София Васил Терзиев и общински съветници предлагат значително увеличение на цените за паркиране в столицата. Плановете предвиждат синята зона да поскъпне на 4 лв. на час и да работи и в неделя, докато зелената зона ще струва 2 лв. на час. Освен това обхватът на платеното паркиране ще се разшири в още квартали.

Сериозно увеличение се планира и за годишните такси за винетен стикер на живеещите в зоните, като сумите почти ще се удвоят.

„Проучване на „Алфа Рисърч“ показва, че при актуализация на цените, включително рязкото повишаване на таксите за служебен абонамент и втори винетен стикер, ще се освободят над 10% от паркоместата“, обясни пред БНР общинският съветник Димитър Димитров от „Демократична България“, който е сред вносителите на предложението.

По думите му паркирането в София е твърде евтино, което спира частни инвеститори да строят нови паркинги.

„Няма как да се изграждат паркинги при тези цени – никой няма да инвестира в губеща дейност. Прекалено евтино е, особено в центъра“, посочи той.

Димитров подчерта, че задръстванията в столицата няма да бъдат решени единствено с повече паркоместа.

„Проблемът може да се облекчи, ако по-малко хора карат колите си в центъра и повече използват алтернативни начини за придвижване“, каза още той.

Общинският съветник заяви, че Столичната община вече проектира многоетажни паркинги във всеки район, а работата по буферни паркинги продължава.

„Когато проектите са готови, ще преминем към следващата фаза. Надявам се това да стане още тази година“, допълни Димитров.

По отношение на по-високите такси за винетни стикери той уточни: „Аз лично исках още по-голямо увеличение, но това е компромис, който смятаме, че ще получи мнозинство в СОС“.