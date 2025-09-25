Димитър Димитров: Паркирането в София е прекалено евтино

Кметът на София Васил Терзиев и общински съветници предлагат значително увеличение на цените за паркиране в столицата. Плановете предвиждат синята зона да поскъпне на 4 лв. на час и да работи и в неделя, докато зелената зона ще струва 2 лв. на час. Освен това обхватът на платеното паркиране ще се разшири в още квартали.
Сериозно увеличение се планира и за годишните такси за винетен стикер на живеещите в зоните, като сумите почти ще се удвоят.
По думите му паркирането в София е твърде евтино, което спира частни инвеститори да строят нови паркинги.
Димитров подчерта, че задръстванията в столицата няма да бъдат решени единствено с повече паркоместа.
Общинският съветник заяви, че Столичната община вече проектира многоетажни паркинги във всеки район, а работата по буферни паркинги продължава.
По отношение на по-високите такси за винетни стикери той уточни: „Аз лично исках още по-голямо увеличение, но това е компромис, който смятаме, че ще получи мнозинство в СОС“.
