Дончев: Една от първите ни задачи беше ПВУ и го предоговорихме

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви на заседанието на Министерския съвет, че една от първите задачи на правителството преди осем месеца е била спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
По думите му:
Основни акценти
Предоговаряне с ЕК: България е успяла да промени част от реформите, така че да бъдат приложими в национален контекст.
Реорганизация на инвестициите: Фокусът е бил върху по-ефективно използване на средствата.
Ускоряване на плащанията и проектите: Според Дончев, това е „най-важното, което е направило правителството“ в последните месеци.
