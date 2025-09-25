НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Дончев: Една от първите ни задачи беше ПВУ и го предоговорихме

          Снимка: Антон Станков / БГНЕС
          Никола Павлов
          Вицепремиерът Томислав Дончев заяви на заседанието на Министерския съвет, че една от първите задачи на правителството преди осем месеца е била спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

          По думите му:

          „Бяха положени невероятни усилия – до голяма степен успешни. Бяха реорганизирани инвестициите. Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като направихме част от реформите много по-реалистични и съобразени с условията в България“.

          Основни акценти

          • Предоговаряне с ЕК: България е успяла да промени част от реформите, така че да бъдат приложими в национален контекст.
          • Реорганизация на инвестициите: Фокусът е бил върху по-ефективно използване на средствата.
          • Ускоряване на плащанията и проектите: Според Дончев, това е „най-важното, което е направило правителството“ в последните месеци.

