Дончев: Една от първите ни задачи беше ПВУ и го предоговорихме

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви на заседанието на Министерския съвет, че една от първите задачи на правителството преди осем месеца е била спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

- Реклама -

По думите му:

„Бяха положени невероятни усилия – до голяма степен успешни. Бяха реорганизирани инвестициите. Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като направихме част от реформите много по-реалистични и съобразени с условията в България“.

Основни акценти