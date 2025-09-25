НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Доц. Чолаков: Политическият инстинкт на Пеевски работи 

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          България има трайна практика да изнася вътрешните си скандали на европейско ниво, но ефективността на подобни действия днес е съмнителна. Това коментира в ефира на БНТ политологът доц. Стойчо Стойчев във връзка с искането на евродепутати от групата „Обнови Европа“ за блокиране на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

          „Ако се разчита на външен натиск, този период вече е изпуснат – отдавна няма как Брюксел да въздейства ефективно върху правителството“, подчерта Стойчев.

          Доц. Петър Чолаков допълни, че в България често се гледа навън за решение на вътрешните проблеми:

          „Това е песимистично, но обяснимо. Ако оставим нещата сами да се развиват тук, рискуваме да затънем. Искането за спиране на транш от ПВУ е разбираемо – проблемът с правосъдието е сериозен. Но не е приятно постоянно да изнасяме „кирливите си ризи“ пред Брюксел.“

          Според него лидерът на ДПС Делян Пеевски е променил политическия си стил и силно е навлязъл в територията на популизма:

          „Докато Доган винаги е бил по-умерен, Пеевски говори като хардкор популист, позиционирал се е в евроатлантическата ниша и това му носи дивиденти. С неговата енергия той успява да решава реални проблеми и печели избиратели.“

          От своя страна Стойчо Стойчев посочи, че Пеевски засега не успява да пробие в Столичния общински съвет:

          „Ако е направил добре проучване на своя електорат, той е разбрал, че голяма част от тях са с ниски доходи. Затова и говори директно на своите избиратели.“

