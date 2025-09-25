Доц. Чолаков: Политическият инстинкт на Пеевски работи 

България има трайна практика да изнася вътрешните си скандали на европейско ниво, но ефективността на подобни действия днес е съмнителна. Това коментира в ефира на БНТ политологът доц. Стойчо Стойчев във връзка с искането на евродепутати от групата „Обнови Европа“ за блокиране на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.
Доц. Петър Чолаков допълни, че в България често се гледа навън за решение на вътрешните проблеми:
Според него лидерът на ДПС Делян Пеевски е променил политическия си стил и силно е навлязъл в територията на популизма:
От своя страна Стойчо Стойчев посочи, че Пеевски засега не успява да пробие в Столичния общински съвет:
Работи му не политическият инстинкт, а политическата наглост.
