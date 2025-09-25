Доц. Чолаков: Политическият инстинкт на Пеевски работи 

България има трайна практика да изнася вътрешните си скандали на европейско ниво, но ефективността на подобни действия днес е съмнителна. Това коментира в ефира на БНТ политологът доц. Стойчо Стойчев във връзка с искането на евродепутати от групата „Обнови Европа“ за блокиране на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

„Ако се разчита на външен натиск, този период вече е изпуснат – отдавна няма как Брюксел да въздейства ефективно върху правителството", подчерта Стойчев.

Доц. Петър Чолаков допълни, че в България често се гледа навън за решение на вътрешните проблеми:

„Това е песимистично, но обяснимо. Ако оставим нещата сами да се развиват тук, рискуваме да затънем. Искането за спиране на транш от ПВУ е разбираемо – проблемът с правосъдието е сериозен. Но не е приятно постоянно да изнасяме „кирливите си ризи“ пред Брюксел.“

Според него лидерът на ДПС Делян Пеевски е променил политическия си стил и силно е навлязъл в територията на популизма:

„Докато Доган винаги е бил по-умерен, Пеевски говори като хардкор популист, позиционирал се е в евроатлантическата ниша и това му носи дивиденти. С неговата енергия той успява да решава реални проблеми и печели избиратели.“

От своя страна Стойчо Стойчев посочи, че Пеевски засега не успява да пробие в Столичния общински съвет: