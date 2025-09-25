НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Дронове затвориха летището в Олборг, два дни след блокадата на Копенхаген

          Снимка: Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Летището в Олборг, Дания, бе временно затворено тази сутрин, след като дронове навлязоха във въздушното пространство – инцидент, който идва само два дни след четиричасовата блокада на основното летище в Копенхаген.

          Датската национална полиция съобщи, че дроновете са следвали „подобен модел на поведение“ като тези, които парализираха Копенхагенското летище по-рано през седмицата. Особено обезпокоително е, че летището в Олборг функционира и като военна база, което означава, че засегната е и армията.

          Властите в Копенхаген определиха случая от вторник като „най-сериозната атака досега срещу критична инфраструктура“ и го свързаха със серия предполагаеми руски дронови инциденти и други смущения в Европа.

          Подобен проблем възникна и в Норвегия, където летището в Осло бе затворено за три часа в понеделник вечерта, след като там също бе забелязан дрон.

          Полицията в Северна Ютландия уточни, че първите сигнали за дронове край Олборг са подадени в 21:44 ч. местно време в сряда, като апаратите са били видени да летят с включени светлини. Около полунощ те все още са се намирали във въздушното пространство. Засега няма информация за техния тип или дали са идентични с тези над Копенхаген.

          „Твърде е рано да се каже каква е целта на дроновете и кой стои зад тях,“ заяви представител на датската полиция, цитиран от The Guardian.

          Данските и норвежките власти са в постоянен контакт по повод инцидентите в Копенхаген и Осло, но разследването все още не е установило връзка, съобщи външният министър на Норвегия.

          Кацанията и излитанията на летище Олборг са сведени до „нула“ до 07:00 ч. българско време, а полицията провежда разследване на място. Според властите няма опасност нито за пътниците, нито за жителите в района.

