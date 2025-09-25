ЕК откри две наказателни процедури срещу България

Европейската комисия обяви, че открива две нови наказателни процедури срещу България – заради непълно въвеждане на европейските правила за достъп на инвеститорите до корпоративна публична информация и заради неизпълнение на изискванията за маркировките върху огнестрелните оръжия.

Достъп до корпоративна информация

ЕК настоява държавите в ЕС да въведат изцяло правилата за т.нар. единна точка за достъп (ESAP), която трябва да гарантира на инвеститорите централизирана, леснодостъпна и сравнима публична информация.

България, заедно с още 13 страни (сред които Франция, Италия и Испания), не е спазила крайния срок – 10 юли 2025 г. За това ЕК изпраща официални уведомителни писма и дава двумесечен срок за отговор.

Маркировки върху огнестрелните оръжия

Втората процедура е свързана с въвеждането на новите стандарти за минимална дълбочина на маркировките върху огнестрелните оръжия и основните им части – 0,08 мм. Целта е проследимост и равни условия за производителите, както и съвместимост при износа за пазари извън ЕС.

България, заедно с Чехия, Полша, Португалия и Финландия, не е уведомила Брюксел какви мерки е предприела до крайния срок – 22 юли 2025 г.

ЕК посочва, че ако страната ни не предостави задоволителен отговор в рамките на два месеца, процедурите могат да бъдат продължени.