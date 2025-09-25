ЕКСПЛОЗИЯ: Взривове, пожар и трус в склад във Великобритания

Спешните служби бяха извикани снощи (24 септември) около 19:30 ч. местно време след експлозия в склад в индустриалната зона „Граундуел“ в Суиндън, съобщи полицията на графство Уилтшир, цитирана от Sky News.

Реакция на службите

На място пристигнаха полиция, пожарникари и екипи на спешна помощ .

. По данни на пожарната и спасителната служба на Дорсет и Уилтшир, в гасенето са участвали най-малко 10 пожарни коли и специализирана техника .

. Районът е бил евакуиран заради мащаба на пожара.

Свидетелства на очевидци

Местни жители съобщават в социалните мрежи, че са усетили експлозията и труса в домовете си, описвайки го като „огромно огнено кълбо“ над склада.

Пострадали

Към момента няма официална информация за жертви или пострадали.