НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          ЕКСПЛОЗИЯ: Взривове, пожар и трус в склад във Великобритания

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Спешните служби бяха извикани снощи (24 септември) около 19:30 ч. местно време след експлозия в склад в индустриалната зона „Граундуел“ в Суиндън, съобщи полицията на графство Уилтшир, цитирана от Sky News.

          - Реклама -

          Реакция на службите

          • На място пристигнаха полиция, пожарникари и екипи на спешна помощ.
          • По данни на пожарната и спасителната служба на Дорсет и Уилтшир, в гасенето са участвали най-малко 10 пожарни коли и специализирана техника.
          • Районът е бил евакуиран заради мащаба на пожара.
          Кой е мистериозният оръжеен бос, когото разследват за сделки с Русия? Кой е мистериозният оръжеен бос, когото разследват за сделки с Русия?

          Свидетелства на очевидци

          Местни жители съобщават в социалните мрежи, че са усетили експлозията и труса в домовете си, описвайки го като „огромно огнено кълбо“ над склада.

          Пострадали

          Към момента няма официална информация за жертви или пострадали.

          Спешните служби бяха извикани снощи (24 септември) около 19:30 ч. местно време след експлозия в склад в индустриалната зона „Граундуел“ в Суиндън, съобщи полицията на графство Уилтшир, цитирана от Sky News.

          - Реклама -

          Реакция на службите

          • На място пристигнаха полиция, пожарникари и екипи на спешна помощ.
          • По данни на пожарната и спасителната служба на Дорсет и Уилтшир, в гасенето са участвали най-малко 10 пожарни коли и специализирана техника.
          • Районът е бил евакуиран заради мащаба на пожара.
          Кой е мистериозният оръжеен бос, когото разследват за сделки с Русия? Кой е мистериозният оръжеен бос, когото разследват за сделки с Русия?

          Свидетелства на очевидци

          Местни жители съобщават в социалните мрежи, че са усетили експлозията и труса в домовете си, описвайки го като „огромно огнено кълбо“ над склада.

          Пострадали

          Към момента няма официална информация за жертви или пострадали.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Димитър Димитров: Паркирането в София е прекалено евтино

          Антония Лазарова -
          „Проучване на „Алфа Рисърч“ показва, че при актуализация на цените, включително рязкото повишаване на таксите за служебен абонамент и
          Общество

          Ще бъдат обсъдени предложения за нови професионални квалификации за педагозите

          Новинарски Екип -
          Държавата в търсене на решение за проблема с недостига на специалисти в яслите и детските градини.
          Общество

          Невероятно: Откриха гроб на християнски мъченик с обърнат череп на Перперикон

          Никола Павлов -
          Археолозите на Перперикон разкриха каменен саркофаг с костни останки, за които се предполага, че принадлежат на християнски мъченик. Находката е открита в некропола на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions