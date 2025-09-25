ЕС: Русия се намесва сериозно в изборите в Молдова

ЕС заяви, че Молдова е изправена пред „безпрецедентна кампания на дезинформация“ от страна на Русия преди ключовите парламентарни избори с цел да се отклони страната от проевропейския ѝ курс.

„Не е първият път, когато Русия използва класически тактики за манипулация и дезинформация, но сега прибягва до много повече. Те се намесват дълбоко в изборния процес“, каза говорителят на ЕС по външните работи Анита Хипер.

Проевропейският президент на Молдова Мая Санду, чиято партия води с малка преднина според проучванията, предупреди, че Кремъл се опитва да купи гласове, да предизвика безредици и да проведе онлайн кампания за дезинформация.

Москва отрече обвиненията и обвини молдовските власти, че разпространяват антируска реторика, предаде АФП.

„Властите се страхуват толкова много от изборите, че пречат на номинирането на кандидати, участието в гласуването и наблюдението на гласуването“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Полша и балтийските държави забраниха влизането на молдовския проруски политик Ирина Влах, обвинявайки я, че улеснява руската намеса в изборите.

Заклещена между Украйна, която в момента се бори срещу руската инвазия, и Румъния, членка на ЕС, Молдова отдавна е разделена между установяването на по-тесни връзки с Брюксел и поддържането на отношенията от съветската епоха с Москва, от която получи независимост през 1991 г.

ЕС подкрепи лидерите на Молдова преди изборите, а държавните глави на Германия, Франция и Полша направиха символично посещение в страната по време на предизборната кампания.