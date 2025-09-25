НА ЖИВО
          Фермерите алармират: Безмитен внос от Молдова заплашва българските плодове и зеленчуци

          Фермери настояват за спешни мерки от правителството и Европейската комисия

          Заплаха за родното производство – плодове и зеленчуци от Молдова могат скоро да залеят българския пазар, след като Европейският съюз реши да премахне митата върху селскостопанските продукти. Браншът у нас настоява за спешни мерки от правителството и Европейската комисия, преди българските плодове и зеленчуци да останат само спомен.

          Безмитен внос ще има за следните продукти:

          ► сливи
          ► трапезно грозде
          ► ябълки
          ► домати
          ► чесън
          ► череши
          ► гроздов сок

          Марк Цеков, който отглежда плодове в ботевградското село Радотина и е главен секретар на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, заяви, че българският производител е в много тежка ситуация. Според него безмитният внос от трети страни извън ЕС е недопустим.

          Заплаха за родното производство – плодове и зеленчуци от Молдова могат скоро да залеят българския пазар, след като Европейският съюз реши да премахне митата върху селскостопанските продукти. Браншът у нас настоява за спешни мерки от правителството и Европейската комисия, преди българските плодове и зеленчуци да останат само спомен.

          Безмитен внос ще има за следните продукти:

          ► сливи
          ► трапезно грозде
          ► ябълки
          ► домати
          ► чесън
          ► череши
          ► гроздов сок

          Марк Цеков, който отглежда плодове в ботевградското село Радотина и е главен секретар на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, заяви, че българският производител е в много тежка ситуация. Според него безмитният внос от трети страни извън ЕС е недопустим.

