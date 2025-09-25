Фермерите алармират: Безмитен внос от Молдова заплашва българските плодове и зеленчуци

Фермери настояват за спешни мерки от правителството и Европейската комисия

Заплаха за родното производство – плодове и зеленчуци от Молдова могат скоро да залеят българския пазар, след като Европейският съюз реши да премахне митата върху селскостопанските продукти. Браншът у нас настоява за спешни мерки от правителството и Европейската комисия, преди българските плодове и зеленчуци да останат само спомен.

Безмитен внос ще има за следните продукти:

► сливи

► трапезно грозде

► ябълки

► домати

► чесън

► череши

► гроздов сок

Марк Цеков, който отглежда плодове в ботевградското село Радотина и е главен секретар на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, заяви, че българският производител е в много тежка ситуация. Според него безмитният внос от трети страни извън ЕС е недопустим.