Фермерите алармират: Безмитен внос от Молдова заплашва българските плодове и зеленчуци

Фермери настояват за спешни мерки от правителството и Европейската комисия
Заплаха за родното производство – плодове и зеленчуци от Молдова могат скоро да залеят българския пазар, след като Европейският съюз реши да премахне митата върху селскостопанските продукти. Браншът у нас настоява за спешни мерки от правителството и Европейската комисия, преди българските плодове и зеленчуци да останат само спомен.
Марк Цеков, който отглежда плодове в ботевградското село Радотина и е главен секретар на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, заяви, че българският производител е в много тежка ситуация. Според него безмитният внос от трети страни извън ЕС е недопустим.
