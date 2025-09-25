Фон дер Лайен: Можем да започнем да сваляме руски дронове

„Моето лично мнение е, че сме длъжни да защитаваме нашата територия, а това означава, че когато има нарушаване на въздушното пространство, опцията да сваляме дронове трябва да се има предвид.“ Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в интервю за CNN.
По думите ѝ Москва е подела хибридна война срещу демокрациите в Европейския съюз.
Фон дер Лайен допълни, че целта е руският президент Владимир Путин да бъде принуден да седне на масата за преговори и да бъде договорен траен мир между Русия и Украйна.
