Фон дер Лайен: Можем да започнем да сваляме руски дронове

„Моето лично мнение е, че сме длъжни да защитаваме нашата територия, а това означава, че когато има нарушаване на въздушното пространство, опцията да сваляме дронове трябва да се има предвид.“ Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в интервю за CNN.

„Европа е изправена през сериозно предизвикателство, предвид факта, че Русия ни тества на всички полета“, посочи още Фон дер Лайен. - Реклама -

По думите ѝ Москва е подела хибридна война срещу демокрациите в Европейския съюз.

„Инвестираме в икономиката и отбраната и ще продължим да го правим. Ще продължим да оказваме подкрепа и на Украйна, като ще я снабдяваме с всички необходими средства“, подчерта председателят на ЕК.

Фон дер Лайен допълни, че целта е руският президент Владимир Путин да бъде принуден да седне на масата за преговори и да бъде договорен траен мир между Русия и Украйна.