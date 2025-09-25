Георг Георгиев: Българското председателство на ПСЮИЕ е „компас към стабилност, сигурност и устойчивост“

Това заяви в Ню Йорк министърът на външните работи Георг Георгиев в обръщението си към своите колеги от ПСЮИЕ по време на работния обяд, който домакинства от името на българското председателство на Процеса, съобщиха от МВнР.
Неформалната среща на първите дипломати на страните от формата се проведе под надслов „30 години ПСЮИЕ: Навигация в бъдещето чрез регионална стабилност, сигурност и устойчива трансформация“. Участие взеха и представители на Европейската служба за външна дейност, както и генералният секретар на Съвета за регионално сътрудничество Амер Капетанович.
Министър Георгиев очерта приоритетните области, върху които ще се фокусира българското председателство:
Европейска интеграция – потвърждаване на ангажимента към процес на разширяване, основан на заслуги, със зачитане на добросъседството, основните права и върховенството на закона;
Конкурентоспособност и човешки капитал – задълбочено сътрудничество между академични среди, наука и предприемачество с акцент върху младите хора, дигиталната трансформация и иновациите;
Регионална свързаност и енергийна устойчивост – развитие на зелена инфраструктура, модерни транспортни и енергийни коридори и инвестиции в устойчиви индустрии;
Укрепване на устойчивостта и противодействие на хибридните заплахи.
