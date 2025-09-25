Георг Георгиев: Българското председателство на ПСЮИЕ е „компас към стабилност, сигурност и устойчивост“

„Събираме се в ключов момент, когато председателството на София съвпада с подготовката за 30-годишнината на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) през 2026 г. – важен етап, който подканва както за размисъл върху миналото, така и насърчава по-нататъшни действия за осигуряване на по-добро бъдеще за региона. В продължение на три десетилетия ПСЮИЕ се доказа като водеща регионална платформа за диалог, изграждане на доверие и сътрудничество. Дори в сложни времена той насърчава единството, сигурността, стабилността и смислените партньорства.“

Това заяви в Ню Йорк министърът на външните работи Георг Георгиев в обръщението си към своите колеги от ПСЮИЕ по време на работния обяд, който домакинства от името на българското председателство на Процеса, съобщиха от МВнР.

- Реклама -

Неформалната среща на първите дипломати на страните от формата се проведе под надслов „30 години ПСЮИЕ: Навигация в бъдещето чрез регионална стабилност, сигурност и устойчива трансформация“. Участие взеха и представители на Европейската служба за външна дейност, както и генералният секретар на Съвета за регионално сътрудничество Амер Капетанович.

„По време на мандата си като председател, София ще ръководи ПСЮИЕ с твърда ръка, следвайки мотото: „Компас към стабилност, сигурност и устойчивост“. Този компас отразява балансиран и далновиден подход към нашите регионални предизвикателства – подход, основан на споделена отговорност, приобщаване, практическо сътрудничество и колективна амбиция.“

Министър Георгиев очерта приоритетните области, върху които ще се фокусира българското председателство:

Европейска интеграция – потвърждаване на ангажимента към процес на разширяване, основан на заслуги, със зачитане на добросъседството, основните права и върховенството на закона;

– потвърждаване на ангажимента към процес на разширяване, основан на заслуги, със зачитане на добросъседството, основните права и върховенството на закона; Конкурентоспособност и човешки капитал – задълбочено сътрудничество между академични среди, наука и предприемачество с акцент върху младите хора, дигиталната трансформация и иновациите;

– задълбочено сътрудничество между академични среди, наука и предприемачество с акцент върху младите хора, дигиталната трансформация и иновациите; Регионална свързаност и енергийна устойчивост – развитие на зелена инфраструктура, модерни транспортни и енергийни коридори и инвестиции в устойчиви индустрии;

– развитие на зелена инфраструктура, модерни транспортни и енергийни коридори и инвестиции в устойчиви индустрии; Укрепване на устойчивостта и противодействие на хибридните заплахи.