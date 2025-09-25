НА ЖИВО
          Георг Георгиев: Българското председателство на ПСЮИЕ е „компас към стабилност, сигурност и устойчивост"

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          „Събираме се в ключов момент, когато председателството на София съвпада с подготовката за 30-годишнината на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) през 2026 г. – важен етап, който подканва както за размисъл върху миналото, така и насърчава по-нататъшни действия за осигуряване на по-добро бъдеще за региона. В продължение на три десетилетия ПСЮИЕ се доказа като водеща регионална платформа за диалог, изграждане на доверие и сътрудничество. Дори в сложни времена той насърчава единството, сигурността, стабилността и смислените партньорства.“

          Това заяви в Ню Йорк министърът на външните работи Георг Георгиев в обръщението си към своите колеги от ПСЮИЕ по време на работния обяд, който домакинства от името на българското председателство на Процеса, съобщиха от МВнР.

          Неформалната среща на първите дипломати на страните от формата се проведе под надслов „30 години ПСЮИЕ: Навигация в бъдещето чрез регионална стабилност, сигурност и устойчива трансформация“. Участие взеха и представители на Европейската служба за външна дейност, както и генералният секретар на Съвета за регионално сътрудничество Амер Капетанович.

          „По време на мандата си като председател, София ще ръководи ПСЮИЕ с твърда ръка, следвайки мотото: „Компас към стабилност, сигурност и устойчивост“. Този компас отразява балансиран и далновиден подход към нашите регионални предизвикателства – подход, основан на споделена отговорност, приобщаване, практическо сътрудничество и колективна амбиция.“

          Министър Георгиев очерта приоритетните области, върху които ще се фокусира българското председателство:

          • Европейска интеграция – потвърждаване на ангажимента към процес на разширяване, основан на заслуги, със зачитане на добросъседството, основните права и върховенството на закона;
          • Конкурентоспособност и човешки капитал – задълбочено сътрудничество между академични среди, наука и предприемачество с акцент върху младите хора, дигиталната трансформация и иновациите;
          • Регионална свързаност и енергийна устойчивост – развитие на зелена инфраструктура, модерни транспортни и енергийни коридори и инвестиции в устойчиви индустрии;
          • Укрепване на устойчивостта и противодействие на хибридните заплахи.

          „Тези приоритети отразяват визията на нашето председателство: да се надгражда върху наследството на ПСЮИЕ чрез практически инициативи, приобщаващ диалог и устойчиво регионално лидерство. Заедно можем да продължим да оформяме една устойчива, приобщаваща и свързана с по-широкия свят Югоизточна Европа.“ – подчерта Георгиев.

