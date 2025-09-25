Георг Георгиев благодари на Катар за съдействието по случая „Галакси Лийдър“

Българският външен министър изказа благодарност за активната ангажираност на Катар и Емира на Катар по случая с освободения екипаж на кораба „Галакси Лийдър“

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с държавния министър на външните работи на Държавата Катар, Н.Пр. Султан бин Саад Ал-Мурайки, в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Снимка МВнР

В хода на разговора министър Георгиев подчерта, че България има желание да разшири сътрудничеството си с Катар във всички области от взаимен интерес. Сред приоритетите той открои енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката, ИТ и комуникациите, образованието, земеделието, инфраструктурата, културата и туризма.

По повод 35-годишнината от установяване на дипломатически отношения между двете страни, министър Георгиев изрази увереност, че юбилеят е важна възможност за засилване на политическия диалог и задълбочаване на партньорството.

Българският първи дипломат благодари на катарската страна и на Емира лично за съдействието при освобождаването на двамата български моряци от кораба „Галакси Лийдър“, както и за ангажираността по случая с двамата български заложници, държани от „Хамас“.

Снимка МВнР

Министър Георгиев високо оцени ролята на Катар като ключов посредник и поддръжник на дипломатическите усилия в Близкия изток, подчертавайки значението на постоянните усилия на страната за насърчаване на мира и стабилността в региона, съобщават от пресцентъра на МВнР.