      четвъртък, 25.09.25
          ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Започна протестът пред централата на ДПС – Ново начало

          Антония Лазарова
          Засилено полицейско присъствие се наблюдава пред централата на ДПС в София, където започна протеста, организиран от гражданско движение БОЕЦ с подкрепата на Продължаваме промяната – Демократична България и Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

          Демонстрацията, под надслов „За свободна България – без Пеевски, Борисов и мафията!“, е насрочена за 15:00 часа.

          „Достатъчно години бяхме свидетели на ограбване, зависимости и задкулисие. България беше държана в плен от мафиоти, мутри и олигарси. Днес заявяваме ясно: няма да търпим повече!“, посочват организаторите.

          От БОЕЦ заявяват, че излизат на блокада пред офиса на ДПС, който според тях е „символ на политическата мафия и срастването на икономическата и политическата олигархия“. Те призовават гражданите да носят палатки и топли дрехи, като обявиха намерение да блокират сградата и бул. „Васил Левски“.

          По-рано днес съпредседателите на Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов съобщиха, че кметове на ДПС от различни райони организират автобуси с хора, за да защитят централата на партията. Двамата присъстват на протеста.

          Първите протестиращи вече се събраха пред сградата, където звучат скандирания срещу Делян Пеевски и управляващите.

