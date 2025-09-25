Голям провал: Нито един човек не отиде на среща за еврото в наш град

Насрочената за 11:00 ч. среща с граждани и представители на бизнеса в читалище „Искра 1898“ в град Борово, област Русе, не се състоя, тъй като не присъства нито един човек. Събитието беше част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.
Пояснения от Комисията за защита на потребителите (КЗП)
Главният инспектор Невена Димитрова от териториалния отдел на КЗП в Русе уточни:
- Не е регламентирано коя цена да бъде изписана първа – в лева или в евро.
- Законът изисква цените да са:
- поставени в непосредствена близост една до друга;
- изписани с еднакъв цвят и шрифт;
- да не подвеждат потребителите.
Чести обърквания
Потребителите често сигнализират, че в едни търговски вериги цената е първо в лева, а в други – първо в евро. Това води до заблуждение, особено при промоции и акции, когато има „струпване на цени“.
Контрол и санкции
- До 8 октомври 2025 г. КЗП само предупреждава и разяснява.
- След тази дата ще започнат да се налагат глоби за:
- неправилно превалутиране (което задължително трябва да е по курса 1.95583 лв. за 1 евро);
- етикети с различен цвят или шрифт на двете цени.
Позиция на НАП
Йордан Йорданов, директор на офиса на НАП в Русе, обясни, че търговците питат основно за:
- препрограмиране на касовите апарати;
- срокове за промени в отчетността;
- особености при декларирането на данъци и осигуровки.
При надвнесени суми през 2025 г. те ще се декларират в лева през януари 2026 г., ще се превалутират по правилата на закона и ще се възстановяват вече в евро.