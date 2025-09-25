НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Голям провал: Нито един човек не отиде на среща за еврото в наш град

          0
          0
          Снимка: dunavmost.com
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Насрочената за 11:00 ч. среща с граждани и представители на бизнеса в читалище „Искра 1898“ в град Борово, област Русе, не се състоя, тъй като не присъства нито един човек. Събитието беше част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

          - Реклама -

          Пояснения от Комисията за защита на потребителите (КЗП)

          Главният инспектор Невена Димитрова от териториалния отдел на КЗП в Русе уточни:

          • Не е регламентирано коя цена да бъде изписана първа – в лева или в евро.
          • Законът изисква цените да са:
            • поставени в непосредствена близост една до друга;
            • изписани с еднакъв цвят и шрифт;
            • да не подвеждат потребителите.

          Чести обърквания

          Потребителите често сигнализират, че в едни търговски вериги цената е първо в лева, а в други – първо в евро. Това води до заблуждение, особено при промоции и акции, когато има „струпване на цени“.

          Контрол и санкции

          • До 8 октомври 2025 г. КЗП само предупреждава и разяснява.
          • След тази дата ще започнат да се налагат глоби за:
            • неправилно превалутиране (което задължително трябва да е по курса 1.95583 лв. за 1 евро);
            • етикети с различен цвят или шрифт на двете цени.
          МВФ: България трябва да затегне фискалната си политика МВФ: България трябва да затегне фискалната си политика

          Позиция на НАП

          Йордан Йорданов, директор на офиса на НАП в Русе, обясни, че търговците питат основно за:

          • препрограмиране на касовите апарати;
          • срокове за промени в отчетността;
          • особености при декларирането на данъци и осигуровки.

          При надвнесени суми през 2025 г. те ще се декларират в лева през януари 2026 г., ще се превалутират по правилата на закона и ще се възстановяват вече в евро.

          Стоян Панчев: Влизането в еврозоната ще донесе по-високи цени и по-големи дългове Стоян Панчев: Влизането в еврозоната ще донесе по-високи цени и по-големи дългове

          Насрочената за 11:00 ч. среща с граждани и представители на бизнеса в читалище „Искра 1898“ в град Борово, област Русе, не се състоя, тъй като не присъства нито един човек. Събитието беше част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

          - Реклама -

          Пояснения от Комисията за защита на потребителите (КЗП)

          Главният инспектор Невена Димитрова от териториалния отдел на КЗП в Русе уточни:

          • Не е регламентирано коя цена да бъде изписана първа – в лева или в евро.
          • Законът изисква цените да са:
            • поставени в непосредствена близост една до друга;
            • изписани с еднакъв цвят и шрифт;
            • да не подвеждат потребителите.

          Чести обърквания

          Потребителите често сигнализират, че в едни търговски вериги цената е първо в лева, а в други – първо в евро. Това води до заблуждение, особено при промоции и акции, когато има „струпване на цени“.

          Контрол и санкции

          • До 8 октомври 2025 г. КЗП само предупреждава и разяснява.
          • След тази дата ще започнат да се налагат глоби за:
            • неправилно превалутиране (което задължително трябва да е по курса 1.95583 лв. за 1 евро);
            • етикети с различен цвят или шрифт на двете цени.
          МВФ: България трябва да затегне фискалната си политика МВФ: България трябва да затегне фискалната си политика

          Позиция на НАП

          Йордан Йорданов, директор на офиса на НАП в Русе, обясни, че търговците питат основно за:

          • препрограмиране на касовите апарати;
          • срокове за промени в отчетността;
          • особености при декларирането на данъци и осигуровки.

          При надвнесени суми през 2025 г. те ще се декларират в лева през януари 2026 г., ще се превалутират по правилата на закона и ще се възстановяват вече в евро.

          Стоян Панчев: Влизането в еврозоната ще донесе по-високи цени и по-големи дългове Стоян Панчев: Влизането в еврозоната ще донесе по-високи цени и по-големи дългове

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Илиян Филипов: Има „големи ботевисти“, които днес завеждат дела и налагат запори върху сметките на клуба

          Николай Минчев -
          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, се обърна към феновете с призив за подкрепа. Той е категоричен, че в тези трудни моменти...
          България

          ЕК откри две наказателни процедури срещу България

          Камелия Григорова -
          Европейската комисия обяви, че открива две нови наказателни процедури срещу България – заради непълно въвеждане на европейските правила за достъп на инвеститорите до корпоративна...
          Правосъдие

          ВАС отказа предложението на Съдийската колегия да си избере нов временен председател

          Никола Павлов -
          Съдиите от Върховния административен съд (ВАС) с 90 гласа „за“ и 3 „против“ решиха да отклонят предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions