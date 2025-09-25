ГОНКА В СОФИЯ: Емрах Стораро и Константин извикани в полицията (ВИДЕО)

Гонка си спретнаха в София Емрах Стораро и Константин. Видеото дори е качено в социалните мрежи от Константин.
На видеото се вижда как Константин управлява „Порше“, а Емрах – BMW. Кадрите са заснети от колата на Емрах, а поведението на двамата на пътя предизвика остра реакция в мрежата.
В отговор Емрах опита да оправдае действията си:
Заради клипа двамата изпълнители са привикани в СДВР. Това не е първи подобен случай с Емрах. В началото на годината той бе разпитван, след като публикува видео на автомобил, движещ се с над 250 км/ч по Околовръстното в София. Тогава певецът обясни, че не е бил зад волана, а само е присъствал на тест-драйв, тъй като колата се продавала.
Bolime faro za tiq grozni narkomani?
Нещо ново що ли?
За всяка гонка – конфискация!!! Шумерска тъпотия….. Да се пробват по „насшмъркване“, не по легалната пътна мрежа!
Да не ги пускат !
Пикочи
На тези двамата лиготиите им край нямат !
Чалгализацията на един народ…
Привикани на по кафе?