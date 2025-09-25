ГОНКА В СОФИЯ: Емрах Стораро и Константин извикани в полицията (ВИДЕО)

Гонка си спретнаха в София Емрах Стораро и Константин. Видеото дори е качено в социалните мрежи от Константин.

На видеото се вижда как Константин управлява „Порше“, а Емрах – BMW. Кадрите са заснети от колата на Емрах, а поведението на двамата на пътя предизвика остра реакция в мрежата.

В отговор Емрах опита да оправдае действията си:

„Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението“, написа той в социалните мрежи, без да отрече случилото се.

Заради клипа двамата изпълнители са привикани в СДВР. Това не е първи подобен случай с Емрах. В началото на годината той бе разпитван, след като публикува видео на автомобил, движещ се с над 250 км/ч по Околовръстното в София. Тогава певецът обясни, че не е бил зад волана, а само е присъствал на тест-драйв, тъй като колата се продавала.