Христо Янев като треньор на ЦСКА: Последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна на тази позиция

Новият треньор на ЦСКА – Христо Янев, беше представен пред медиите от спортния директор Бойко Величков в четвъртък. Той отговори детайлно на разнородните въпроси, но е категоричен, че ще му е нужно време и подкрепа, за да бъдат изпълнявани зададените му цели.

От изказванията на специалиста, който засега има само две проведени тренировки, стана ясно, че с травми преди мача с Локомотив София са Скаршем, Делова и Турицов.

„Разговарях с Бойко след мача с Ботев Враца. Държах постоянен разговор с него, няколко пъти говорихме. Готов съм да работя. Най-важното е да стабилизираме отбора, имаме да вършим много работа.

Ако трябва да бъда честен – подписах каквото имам, не съм гледал какво ми дадоха. Тук съм да работя и да направя това, за което са ме извикали.

Не съм поставял условия на ЦСКА. Искам всички ние да работим заедно и да се борим заедно. Аз без подкрепа на ръководството, футболистите и феновете няма да мога да се справя. Така съм работил в миналите отбори, така ще бъде и така.

Вчера говорих в отбора, когато влязох за първи път. Видях, че момчетата са наясно със ситуацията и са готови да я променим. На момчетата им трябва малко късмет, за да се вдигнем и да върнем доверието.

Разбирам сериозността на ситуацията. При други обстоятелства сигурно нямаше аз да съм треньор на ЦСКА. За мен това е възможността да обединим сили да излезем от ситуацията и да видим докъде можем да стигнем с тези играчи.

Моята комуникация с Величков е ежедневна. Аз съм от два дни в клуба и постоянно имаме комуникация. Ще разглеждаме всеки аспект детайлно, за да подобрим резултатите. В клуба има хора, които, ако дават всичко от себе си, ще издигнем клуба на мечтаното ниво. Ще се нуждаем обаче от търпение във времето и да обединим сили, да концентрираме енергията да направим нужния план“ – коментира Янев.

На въпрос на БГНЕС Янев коментира: „На този етап е рано да гледаме играчи. Имаме група от футболисти, които трябва да опозная и да върна тяхната увереност. Със самочувствие те трябва да покажат най-доброто от себе си.

Част от нашата работа са негативните резултати. Процесът в такъв случай не е приятен. Треньорите не са застраховани. Моята работа е да върна самочувствието на играчите и да направя така, че отборът да може да се противопоставя на всички“.

„Скаршем, Делова и Турицов са контузени. Имам две тренировки по 45-50 минути. Нямам толкова впечатление от играчите досега и ще заложа основно на вътрешното си усещане за предстоящия двубой с Локомотив София.

Всички искаме ЦСКА да е възможно най-високо в класирането. Дано заедно изведем ЦСКА до по-добри времена.

Винаги е предизвикателство за един треньор да излезе от негативна серия. За всички е ясно, че не съм магьосник. Без помощта на всички в клуба съм никой. Тук съм, за да заразя всички по веригата с моя ентусиазъм.

В Ботев Враца ми трябваха две години, за да направя конкурентен отбор и да постигаме резултати срещу отбори като Лудогорец, Левски, ЦСКА, Черно море…

Хората ще си кажат, че нямаме време, но трябва да съм честен – за това нещо, което вие искате, е нужно време и подкрепа.

Всеки трябва да черпи от хора, които знаят повече от нас. Ще се вслушвам и комуникирам в Христо Стоичков. Готов съм да слушам всеки в клуба, който иска да побеждаваме.

Надявам се да открия лидерите в съблекалнята. Дайте ми малко време, ще видя какво се случва в съблекалнята и на терена.

Последните 10 години се борих със зъби и нокти да се върна на тази позиция. Благодарен съм на Миньор, Пирин и Ботев Враца, защото ме научиха как да взимам решения в трудните моменти“ – обясни Янев.

Като за финал завърналият се треньор уточни, че е най-важно за капитана под негово ръководство да оставя сърцето си на терена, а не да бъде просто най-добрият или най-опитният играч.