Христо Стоичков с биографичен филм: Прожекцията ще бъде готова през 2027 година

Легендата на световния футбол Христо Стоичков ще има свой биографичен филм. Новината съобщи самият той в присъствието на продуцентът и сценарист Владимир Памуков, режисьор Мартин Макариев и Александър Сано.

- Реклама -

Новината беше разкрита в четвъртък на специално събитие в София. Лентата ще има за цел да проследите живота и кариерата на Камата. Премиерата на лентата е планирана за края на 2027-а, а амбициите на екипа са кино продукцията да бъде без аналог и да се превърне в събитие, което ще вълнува цялата страна през следващите години и ще остави следа на международната сцена.

Лентата ще отведе зрителите отвъд образа на Стоичков и ще разкрие най-драматичните, най-съкровените и най-велики моменти от живота на човека, превърнал се в емблема и гордост за България.

„Още при първата ни среща с екипа за лентата ме провокираха с думите: „Христо, имаш една важна несвършена работа в този живот!“ Погледнах ги първо изненадано, а после и лошо. А те бързо обясниха: „Имаш славна история, но нямаш филм!“. Ама тогава какво чакате, им отговорих! Направете го! И да стане хубав, защото… Левачката ми още си я бива!“ – разказа Христо Стоичков.

„Зрителите ще видят едно дете откъде е тръгнало какви препятствия е имало. Три пъти наказания, три пъти отхвърлян от футбола, но стигнахме до онзи мач в Париж и после до САЩ 94. Никога не се предадох с характер да прескачане тези неприятности, което имах. Посланието е светът да разбере, че България има хора, което правят чудеса. Филмът ще започне с трибагреника и българска музика, да знаят по света откъде е тръгнал Стоичков. Ще бъда на всеки един снимачен ден. Искам самият актьор да се чувства комфортно. Не се съмнявам че ще бъде уникално“ – добави Стоичков.

Към този момент няма потвърждение кой ще изиграе легендарния футболист, но не е изключено това да бъде Владимир Зомбори. Той беше водещ на събитието днес, а в допълнение Стоичков призна, че го харесва, бил много популярен у нас и приличал на 90 процента на него като характер.

Режисьорът Мартин Макариев разкри, че лентата се очаква на големия екран в края на 2027 година. На този етап вече се работи с ФИФА и Барселона за нужните разрешителни около грандиозния проект:

„След като всички овации заглъхнаха и стадионите опустяха, остава споменът за човека, който направи така, че България да има лице и име пред света. Стоичков ни даде гордостта да вървим с високо вдигната глава, когато се изрече думата „Българин“ – днес е наш ред да разкажем неговата история и да му върнем жеста. Един за всички и всички за един. Стоичков е национално богатство.

Отне ни няколко години да съберем материал за този филм. Трябваха ни разрешителни от ФИФА, от Барселона, от половината свят. Още не сме направи окончателен избор за актьора, който ще изиграе Стоичков. Филмът ще бъде с продължителност около 150 минути“ – заяви Мартин Макариев.