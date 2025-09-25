Илиян Филипов: Има „големи ботевисти“, които днес завеждат дела и налагат запори върху сметките на клуба

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, се обърна към феновете с призив за подкрепа. Той е категоричен, че в тези трудни моменти клубът се нуждае от много подкрепа. В допълнение бизнесменът назова имената на хора, които завеждат дела и налагат запори върху сметките на клуба.

- Реклама -

Ето какво написа Филипов:

„Скъпи ботевисти,

Днес е поредният важен ден за любимия ни клуб.

Ботев излиза на Колежа срещу силния и добре подготвен отбор на ЦСКА 1948.

Нека подкрепим нашите футболисти и заедно създадем поредния празник на стадион „Христо Ботев“.

Нашите момчета, които защитават емблемата ни, имат нужда от нас повече от всякога.

Времената за Ботев са изключително трудни, но въпреки всички опити от хора, които мразят клуба ни или гледат единствено собствения си интерес, Ботев оцеля!

Благодарим на всички хора и фирми, които се включиха в спасяването на Ботев Пловдив чрез рекламни договори. Вашата подкрепа е безценна и помага ежедневно в изплащането на огромните задължения, оставени от предишния собственик.

Но има и други – такива, които се представят за „големи ботевисти“, а днес завеждат дела и налагат запори върху сметките на клуба, за да вземат „заплатките“, обещани им от предишното ръководство. Те вече не са част от нашия клуб, но умишлено договорите им са прекратени по членове от трудовото законодателство, които гарантират големи обезщетения.

Само един пример: „големият ботевист“ Рашко Стоянов, който има по-малко от два месеца с неплатени заплати от Антон Зингаревич, днес съди клуба за над 23 000 лв. и вече има обезпечителна заповед за блокиране на сметките на ПФК Ботев.

Не можем да подминем и друг „деятел“ – Константин Ганев (познат като сивата Златка).

Същият адвокат от Асеновград, негов близък приятел, представлява бивши служители с руско и украинско потекло, които бяха инсталирани в клуба ни не за да работят за него, а за да го източват:

Срещу Ботев Трейд: Владимир Бояджиев, Назар Погребняк

Срещу ПФК Ботев: Алексей Киречек, Назар Погребняк, Юлия Стипуш, Олександра Томайла, Катерина Стоянова, Рашко Стоянов, Давид Асаев, Олена Маслинкова, Евгения Куруч, Олга Погребняк, Олга Дягиева

Скъпи привърженици, битката с такива „ботевисти“ е всеки ден. Но бъдете сигурни – и тази война ще бъде спечелена!

Днес нека всички застанем зад отбора! Да подкрепим нашите момчета и да се поздравим с победа!

БОТЕВ Е ВЕЧЕН! ТОЙ НЕ УМИРА!“.