ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира, че въпреки многократните съобщения за хиляди установени нарушения, към момента в България няма издаден нито един електронен фиш за превишена средна скорост.

В официална позиция организацията отбелязва, че близо 20 дни след влизането в сила на последните промени в Закона за движение по пътищата (ЗДП) няма данни за санкциониран водач.

„Това поставя под въпрос ефективността на новите мерки и показва, че липсата на своевременно правоприлагане значително намалява възпиращия ефект на наказанията“, заявяват от ИПБ.

От института подчертават още, че до момента няма наложена санкция и на нито едно чуждестранно превозно средство, което според тях изтъква още един сериозен проблем в изпълнението на закона.

„Дезинформацията и медийните анонси не водят до реални резултати. Пътната безопасност не може да бъде подобрена без адекватно и последователно правоприлагане“, посочват от ИПБ.

Според статистиките от началото на септември, броят на загиналите при пътни инциденти е нараснал спрямо същия период на миналата година. Това, по думите на експертите, поставя под сериозно съмнение ефективността на предприетите мерки.