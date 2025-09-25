Ивелин Николов: Надявам се да има повече българофили в България

„Геополитическите агитки у нас са много шумни и не могат да оставят българофилите да се изкажат в крайна сметка, за да ги преброим. Надявам се да има повече българофили в България.“ Това коментира ютюбърът Ивелин Николов в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич.

Той разказа, че е напуснал медията на партия „Атака“ в момента, в който е осъзнал, че не може да „прави различни неща„.

„Най-малкото да обичаме народа си, да се запознаваме с историята си“.

Така гостът отговори на въпрос какво е българофилията и добави, че анкетите, които се правят в социалните мрежи, понякога са шокиращи.

„Това трябва да се промени, може да изискваме и повече. Да започнем най-малкото от любовта към ближния, от защитата на нашите интереси.“, отбеляза Николов.

Той беше категоричен, че България не трябва да напуска ЕС и НАТО, тъй като заради демографския срив не може страната да бъде успешна самостоятелно.