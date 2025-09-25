НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ивелин Николов: Надявам се да има повече българофили в България

          0
          1
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Геополитическите агитки у нас са много шумни и не могат да оставят българофилите да се изкажат в крайна сметка, за да ги преброим. Надявам се да има повече българофили в България.“ Това коментира ютюбърът Ивелин Николов в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич.

          - Реклама -

          Той разказа, че е напуснал медията на партия „Атака“ в момента, в който е осъзнал, че не може да „прави различни неща„.

          Юлиана Методиева: Пеевски изнасили демокрацията Юлиана Методиева: Пеевски изнасили демокрацията

          „Най-малкото да обичаме народа си, да се запознаваме с историята си“.

          Така гостът отговори на въпрос какво е българофилията и добави, че анкетите, които се правят в социалните мрежи, понякога са шокиращи.

          „Това трябва да се промени, може да изискваме и повече. Да започнем най-малкото от любовта към ближния, от защитата на нашите интереси.“, отбеляза Николов.

          Той беше категоричен, че България не трябва да напуска ЕС и НАТО, тъй като заради демографския срив не може страната да бъде успешна самостоятелно.

          Снежана Тодорова за свободата на словото в България Снежана Тодорова за свободата на словото в България

          „Геополитическите агитки у нас са много шумни и не могат да оставят българофилите да се изкажат в крайна сметка, за да ги преброим. Надявам се да има повече българофили в България.“ Това коментира ютюбърът Ивелин Николов в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич.

          - Реклама -

          Той разказа, че е напуснал медията на партия „Атака“ в момента, в който е осъзнал, че не може да „прави различни неща„.

          Юлиана Методиева: Пеевски изнасили демокрацията Юлиана Методиева: Пеевски изнасили демокрацията

          „Най-малкото да обичаме народа си, да се запознаваме с историята си“.

          Така гостът отговори на въпрос какво е българофилията и добави, че анкетите, които се правят в социалните мрежи, понякога са шокиращи.

          „Това трябва да се промени, може да изискваме и повече. Да започнем най-малкото от любовта към ближния, от защитата на нашите интереси.“, отбеляза Николов.

          Той беше категоричен, че България не трябва да напуска ЕС и НАТО, тъй като заради демографския срив не може страната да бъде успешна самостоятелно.

          Снежана Тодорова за свободата на словото в България Снежана Тодорова за свободата на словото в България

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Богданов, ПП-ДБ: Хората видяха истинското лице на Пеевски

          Никола Павлов -
          "Това е един човек, който излезе от санитарната си зона, в която го пазят, както видяхме, и отделът за борба с тероризма, и жандармерия,...
          Политика

          Кьовеши започна дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка Теодора Георгиева

          Владимир Висоцки -
          В света на европейската правна система, където независимостта е ключов принцип, се развива драматична история, която хвърля светлина върху предизвикателствата пред борбата с корупцията...
          Политика

          Соня Момчилова: Убедена съм, че хора в медиите получават пари от други държави

          Златина Петкова -
          "Убедена съм, че хора в медиите получават пари от други държави." Това каза бившият председател на СЕМ Соня Момчилова, която беше гост в предаването "Делници"...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions