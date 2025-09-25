НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          „Използвал проследяващо устройство“: Нови разкрития за убийството в Смолянско

          2
          545
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Разследващите служби обявиха развръзка по случая с убийството, което шокира Смолянско. Часове след като бе обявен за национално издирване, полицията задържа заподозрения за тежкото престъпление, извършено на туристическата екопътека „Невястата“ край Пампорово. В понеделник там бе открито тялото на 40-годишния Павел Христов от Ямбол.

          - Реклама -

          По данни на МВР престъплението е било извършено в неделя вечерта, само на 400 метра от началото на маршрута. Заподозреният – 43-годишният Ненчо Ненчев, след деянието се укрил в хижа над Чепеларе. Оказва се, че преди около година и половина той е имал връзка с настоящата приятелка на жертвата. Разследващите не изключват вероятността да е използвал проследяващо устройство, за да следи нейните движения. По информация на NOVA, Христов и жената били отседнали в хотел в Пампорово.

          Задържаният е добре физически подготвен – професионален планински водач, маратонец и опитен планинар, уточни директорът на ОДМВР-Смолян старши комисар Цветан Цанков.

          Според данните до момента, престъплението е от ревност. Нападателят напръскал Христов с лютив спрей и му нанесъл множество прободно-порезни рани. След това поставил белезници на 39-годишната си бивша партньорка и заявил, че ще се върне след малко от автомобила. Жената обаче успяла да се измъкне, спускайки се по склона и укривайки се зад скала, където останала дълго време неподвижна. Тя не е пострадала. Сигналът за убийството е подаден от случаен минувач, тъй като нападателят взел телефона ѝ.

          „По събраните доказателства може да се заключи, че престъплението е мотивирано от ревност“, заяви окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. Очаква се срещу задържания да бъде повдигнато обвинение и прокуратурата да поиска постоянна мярка „задържане под стража“.

          Разследващите служби обявиха развръзка по случая с убийството, което шокира Смолянско. Часове след като бе обявен за национално издирване, полицията задържа заподозрения за тежкото престъпление, извършено на туристическата екопътека „Невястата“ край Пампорово. В понеделник там бе открито тялото на 40-годишния Павел Христов от Ямбол.

          - Реклама -

          По данни на МВР престъплението е било извършено в неделя вечерта, само на 400 метра от началото на маршрута. Заподозреният – 43-годишният Ненчо Ненчев, след деянието се укрил в хижа над Чепеларе. Оказва се, че преди около година и половина той е имал връзка с настоящата приятелка на жертвата. Разследващите не изключват вероятността да е използвал проследяващо устройство, за да следи нейните движения. По информация на NOVA, Христов и жената били отседнали в хотел в Пампорово.

          Задържаният е добре физически подготвен – професионален планински водач, маратонец и опитен планинар, уточни директорът на ОДМВР-Смолян старши комисар Цветан Цанков.

          Според данните до момента, престъплението е от ревност. Нападателят напръскал Христов с лютив спрей и му нанесъл множество прободно-порезни рани. След това поставил белезници на 39-годишната си бивша партньорка и заявил, че ще се върне след малко от автомобила. Жената обаче успяла да се измъкне, спускайки се по склона и укривайки се зад скала, където останала дълго време неподвижна. Тя не е пострадала. Сигналът за убийството е подаден от случаен минувач, тъй като нападателят взел телефона ѝ.

          „По събраните доказателства може да се заключи, че престъплението е мотивирано от ревност“, заяви окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. Очаква се срещу задържания да бъде повдигнато обвинение и прокуратурата да поиска постоянна мярка „задържане под стража“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ще бъдат обсъдени предложения за нови професионални квалификации за педагозите

          Новинарски Екип -
          Държавата в търсене на решение за проблема с недостига на специалисти в яслите и детските градини.
          Общество

          Невероятно: Откриха гроб на християнски мъченик с обърнат череп на Перперикон

          Никола Павлов -
          Археолозите на Перперикон разкриха каменен саркофаг с костни останки, за които се предполага, че принадлежат на християнски мъченик. Находката е открита в некропола на...
          Политика

          Подробности за проваления кворум в Народното събрание

          Камелия Григорова -
          Парламентът за втори пореден ден блокира работа заради липса на кворум. Председателят на НС Наталия Киселова закри заседанието с думите: „Виждам, че има кворум,...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Ей, изтрещя тоя народ. Масово психично болни зомбита се разхождат по улиците на катуна булгаристан

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions