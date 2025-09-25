„Използвал проследяващо устройство“: Нови разкрития за убийството в Смолянско

Разследващите служби обявиха развръзка по случая с убийството, което шокира Смолянско. Часове след като бе обявен за национално издирване, полицията задържа заподозрения за тежкото престъпление, извършено на туристическата екопътека „Невястата“ край Пампорово. В понеделник там бе открито тялото на 40-годишния Павел Христов от Ямбол.

По данни на МВР престъплението е било извършено в неделя вечерта, само на 400 метра от началото на маршрута. Заподозреният – 43-годишният Ненчо Ненчев, след деянието се укрил в хижа над Чепеларе. Оказва се, че преди около година и половина той е имал връзка с настоящата приятелка на жертвата. Разследващите не изключват вероятността да е използвал проследяващо устройство, за да следи нейните движения. По информация на NOVA, Христов и жената били отседнали в хотел в Пампорово.

Задържаният е добре физически подготвен – професионален планински водач, маратонец и опитен планинар, уточни директорът на ОДМВР-Смолян старши комисар Цветан Цанков.

Според данните до момента, престъплението е от ревност. Нападателят напръскал Христов с лютив спрей и му нанесъл множество прободно-порезни рани. След това поставил белезници на 39-годишната си бивша партньорка и заявил, че ще се върне след малко от автомобила. Жената обаче успяла да се измъкне, спускайки се по склона и укривайки се зад скала, където останала дълго време неподвижна. Тя не е пострадала. Сигналът за убийството е подаден от случаен минувач, тъй като нападателят взел телефона ѝ.