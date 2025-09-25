НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Израелски удар по Сана уби най-малко двама и рани 48

          1
          85
          СНИМКА: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Най-малко двама души бяха убити, а 48 други бяха ранени при нови израелски въздушни удари по йеменската столица Сана. 

          - Реклама -

          Това заяви йеменското здравно министерство, ръководено от бунтовниците хути.

          Телевизия „Ал-Масира“, управлявана от хутите, съобщи, че израелските удари са поразили електроцентралата в Дахбан и жилищен квартал в града.

          Израелски изтребители са бомбардирали също жилищни зони в кварталите Ал-Нахдин и Хада в района Ал-Сабийн, както и улица „Ал-Ракаас“ в район Маийн, съобщи още медията.

          Ударите са извършени по време на излъчване на записано обръщение на лидера на движението хути Абдул-Малик Бадр ал-Хути по телевизия „Ал-Масира“.

          Израелската армия (ЦАХАЛ) потвърди, че десетки военни самолети са нанесли удари в Сана срещу това, което тя определя като военни цели на управляваните от хутите структури за сигурност и разузнаване.

          Атаките дойдоха ден след като най-малко 50 души бяха ранени на 24 септември при удар с дрон, изстрелян от Йемен по туристически център в южния израелски град Ейлат.

          Миналата седмица израелски самолети нанесоха нова вълна удари по обекти на хутите в крайбрежния град Ал-Худайда.

          Най-малко двама души бяха убити, а 48 други бяха ранени при нови израелски въздушни удари по йеменската столица Сана. 

          - Реклама -

          Това заяви йеменското здравно министерство, ръководено от бунтовниците хути.

          Телевизия „Ал-Масира“, управлявана от хутите, съобщи, че израелските удари са поразили електроцентралата в Дахбан и жилищен квартал в града.

          Израелски изтребители са бомбардирали също жилищни зони в кварталите Ал-Нахдин и Хада в района Ал-Сабийн, както и улица „Ал-Ракаас“ в район Маийн, съобщи още медията.

          Ударите са извършени по време на излъчване на записано обръщение на лидера на движението хути Абдул-Малик Бадр ал-Хути по телевизия „Ал-Масира“.

          Израелската армия (ЦАХАЛ) потвърди, че десетки военни самолети са нанесли удари в Сана срещу това, което тя определя като военни цели на управляваните от хутите структури за сигурност и разузнаване.

          Атаките дойдоха ден след като най-малко 50 души бяха ранени на 24 септември при удар с дрон, изстрелян от Йемен по туристически център в южния израелски град Ейлат.

          Миналата седмица израелски самолети нанесоха нова вълна удари по обекти на хутите в крайбрежния град Ал-Худайда.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          МОСКВА ИЗРИГНА: Може да приложим оръжие, от което и бомбоубежището няма да ви спаси!

          Никола Павлов -
          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва разполага с оръжие, срещу което „бомбоубежището не помага“. Повод за коментара му са...
          Война

          Украйна свали руски изтребител Су-34 в Запорожка област

          Камелия Григорова -
          Украинските сили са свалили руски изтребител-бомбардировач Су-34 в ранните часове на 25 септември, докато самолетът е атакувал град Запорожие. По информация на военновъздушните сили на...
          Война

          Румен Овчаров: Военните разходи могат да натежат сериозно върху България

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ с водещ Страхил Ангелов, Румен Овчаров обсъди темата за цената на войната в Украйна и мястото на България сред страните, които...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions