Най-малко двама души бяха убити, а 48 други бяха ранени при нови израелски въздушни удари по йеменската столица Сана.

- Реклама -

Това заяви йеменското здравно министерство, ръководено от бунтовниците хути.

Телевизия „Ал-Масира“, управлявана от хутите, съобщи, че израелските удари са поразили електроцентралата в Дахбан и жилищен квартал в града.

Израелски изтребители са бомбардирали също жилищни зони в кварталите Ал-Нахдин и Хада в района Ал-Сабийн, както и улица „Ал-Ракаас“ в район Маийн, съобщи още медията.

Ударите са извършени по време на излъчване на записано обръщение на лидера на движението хути Абдул-Малик Бадр ал-Хути по телевизия „Ал-Масира“.

Израелската армия (ЦАХАЛ) потвърди, че десетки военни самолети са нанесли удари в Сана срещу това, което тя определя като военни цели на управляваните от хутите структури за сигурност и разузнаване.

Атаките дойдоха ден след като най-малко 50 души бяха ранени на 24 септември при удар с дрон, изстрелян от Йемен по туристически център в южния израелски град Ейлат.

Миналата седмица израелски самолети нанесоха нова вълна удари по обекти на хутите в крайбрежния град Ал-Худайда.