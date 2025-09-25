НА ЖИВО
          ИЗВЪНРЕДНО: Спряха метрото в София!

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Слушатели на БНР съобщиха, че движението на метровлаковете между станциите НДК и Централна гара е било временно преустановено.

          По неофициална информация човек е скочил на релсите. Той е бил изваден от охраната с наранявания.

          Очаква се официална позиция и подробности от „Столичен метрополитен“.

