Йотова: Нуждаем се от засилени икономически връзки по света

България има нужда от засилени икономически и търговски връзки с Азия, включително с Китай. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на Балкано-китайския икономически форум „Пътят на коприната“ в Пловдив.
Йотова подчерта значението на форума, като изрази надежда той да стане постоянна инициатива:
Вицепрезидентът припомни визитата на президента Румен Радев в Китай през 2019 г., когато бе подписано споразумение за стратегическо партньорство със Си Цзинпин.
По думите ѝ обаче, „това партньорство като че ли остана само на хартия. Няма нито един значим проект, няма движение в тази посока.“
Йотова изрази надежда, че с помощта на неправителствения сектор, търговските и индустриални камари, както и местната власт, ще бъде даден нов тласък на двустранните отношения.
Форумът е част от програмата на 79-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив, открит вчера. Събитието цели да съживи търговските връзки между Балканите и Китай в рамките на инициативата „Пътят на коприната“.
- Реклама -
