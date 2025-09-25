НА ЖИВО
          Йотова: Нуждаем се от засилени икономически връзки по света

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          България има нужда от засилени икономически и търговски връзки с Азия, включително с Китай. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на Балкано-китайския икономически форум „Пътят на коприната“ в Пловдив.

          Йотова подчерта значението на форума, като изрази надежда той да стане постоянна инициатива:

          Аз придавам голямо значение на такъв форум. Надявам се той да е първият, но не и последният.“

          Вицепрезидентът припомни визитата на президента Румен Радев в Китай през 2019 г., когато бе подписано споразумение за стратегическо партньорство със Си Цзинпин.

          По думите ѝ обаче, „това партньорство като че ли остана само на хартия. Няма нито един значим проект, няма движение в тази посока.“

          Йотова изрази надежда, че с помощта на неправителствения сектор, търговските и индустриални камари, както и местната власт, ще бъде даден нов тласък на двустранните отношения.

          Форумът е част от програмата на 79-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив, открит вчера. Събитието цели да съживи търговските връзки между Балканите и Китай в рамките на инициативата „Пътят на коприната“.

