Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Методиев изрази силното си възмущение от факта, че голяма част от правителството се е разбягало по командировки по цял свят, докато в страната има множество належащи проблеми. Като най-крещящ такъв той посочи безводието в градове като Плевен и Ловеч.
Членът на ПП „Непокорна България“ обясни, че в момента ситуацията в Брезник също била кошмарна. Той посочи, че там има вода, но тя е с толкова лошо качество, че не става за пиене, готвене и миене.
Гостът коментира и отношенията в правителството. По думите му БСП и ИТН са само бушони, които след това управление ще изгорят.
Този е от кохортата на г-жа Лъжа, или така нар. Краднела Техноимпексова. Препоръчвам ви като видите такъв екземпляр на екран веднага да смените канала, щото е заразен.
Тоя ренегат докога ще ни го навирате?! Позорно изгонен от Президента и не спиращ да плюе по него! Пфу!!!
ВАЖНИ ТЕМИ ЗА МИСЛЮВАНЕ НА БЪЛХАРИ, КОИТО НЕ ИСКАТ НОВА СИСТЕМА
„България е държава по форма, но не и по съдържание – защото когато юристите масово произвеждат несправедливост, държавността се превръща в обвивка без истина и съвест.“
„Държава по форма, престъпление по съдържание.“
„Когато законът ражда несправедливост – държавата е само фасада.“
„Без истина и съвест няма държавност, има само обвивка.“
Лудистер Абнормалов напиши нещо и ьа бълхарите.Страхливи,крадливи,лъжливи и прости.А на такъв народ естествено е че държавата им е само фасада.