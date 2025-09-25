НА ЖИВО
          Калоян Методиев: Свидетели сме на депутатска наглост

          4
          78
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Калоян Методиев: Свидетели сме на депутатска наглост."

          Това каза членът на ПП „Непокорна България" Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници" с водещ Николай Колев.

          Методиев изрази силното си възмущение от факта, че голяма част от правителството се е разбягало по командировки по цял свят, докато в страната има множество належащи проблеми. Като най-крещящ такъв той посочи безводието в градове като Плевен и Ловеч.

          Членът на ПП „Непокорна България" обясни, че в момента ситуацията в Брезник също била кошмарна. Той посочи, че там има вода, но тя е с толкова лошо качество, че не става за пиене, готвене и миене.

          Депутатите излязоха в почивка след едва половин час работа

          Гостът коментира и отношенията в правителството. По думите му БСП и ИТН са само бушони, които след това управление ще изгорят.

          4 КОМЕНТАРА

          1. Този е от кохортата на г-жа Лъжа, или така нар. Краднела Техноимпексова. Препоръчвам ви като видите такъв екземпляр на екран веднага да смените канала, щото е заразен.

          2. Тоя ренегат докога ще ни го навирате?! Позорно изгонен от Президента и не спиращ да плюе по него! Пфу!!!

          3. ВАЖНИ ТЕМИ ЗА МИСЛЮВАНЕ НА БЪЛХАРИ, КОИТО НЕ ИСКАТ НОВА СИСТЕМА
            „България е държава по форма, но не и по съдържание – защото когато юристите масово произвеждат несправедливост, държавността се превръща в обвивка без истина и съвест.“
            „Държава по форма, престъпление по съдържание.“
            „Когато законът ражда несправедливост – държавата е само фасада.“
            „Без истина и съвест няма държавност, има само обвивка.“

            • Лудистер Абнормалов напиши нещо и ьа бълхарите.Страхливи,крадливи,лъжливи и прости.А на такъв народ естествено е че държавата им е само фасада.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

