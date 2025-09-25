„Калоян Методиев: Свидетели сме на депутатска наглост.“

Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Методиев изрази силното си възмущение от факта, че голяма част от правителството се е разбягало по командировки по цял свят, докато в страната има множество належащи проблеми. Като най-крещящ такъв той посочи безводието в градове като Плевен и Ловеч.

Членът на ПП „Непокорна България“ обясни, че в момента ситуацията в Брезник също била кошмарна. Той посочи, че там има вода, но тя е с толкова лошо качество, че не става за пиене, готвене и миене.

Гостът коментира и отношенията в правителството. По думите му БСП и ИТН са само бушони, които след това управление ще изгорят.