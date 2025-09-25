НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Кирил Котев: Националите ще покажат много по-добри резултати, играчите имат качества

          Техническият директор на БФС говори пред медиите при представянето на новия селекционер на мъжкия отбор Александър Димитров

          0
          24
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Техническият директор на БФС – Кирил Котев, представи Александър Димитров като селекционер на България. Това се случи в четвъртък по време на пресконференция в базата в „Бояна“. 

          - Реклама -

          Още в началото ръководителят сподели оптимистично, че че „лъвовете“ ще покажат много по-добри резултати с новия селекционер.

          Сред идеите с назначението на Котев е интеграцията на млади футболисти в националния отбор. Александър Димитров добре познава играчите с опита си в младежките национални отбори. 

          „Един от най-важните приоритети за нас като федерация е да интегрираме повече млади момчета в първия отбор. Александър Димитров е най-добрият вариант. С работата, която показа в младежкия национален отбор, през годините е работил и в U17 и U19. 

          Повечето от момчетата ги познава отлично и знае най-добре качествата им. Убеден съм, че този национален отбор има много повече качества и ги очаква много по-голямо бъдеще. Ще покажат много по-добри резултати“ – обясни Котев

          Техническият директор на БФС – Кирил Котев, представи Александър Димитров като селекционер на България. Това се случи в четвъртък по време на пресконференция в базата в „Бояна“. 

          - Реклама -

          Още в началото ръководителят сподели оптимистично, че че „лъвовете“ ще покажат много по-добри резултати с новия селекционер.

          Сред идеите с назначението на Котев е интеграцията на млади футболисти в националния отбор. Александър Димитров добре познава играчите с опита си в младежките национални отбори. 

          „Един от най-важните приоритети за нас като федерация е да интегрираме повече млади момчета в първия отбор. Александър Димитров е най-добрият вариант. С работата, която показа в младежкия национален отбор, през годините е работил и в U17 и U19. 

          Повечето от момчетата ги познава отлично и знае най-добре качествата им. Убеден съм, че този национален отбор има много повече качества и ги очаква много по-голямо бъдеще. Ще покажат много по-добри резултати“ – обясни Котев

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Александър Димитров: Ще има нови имена в националния отбор, ще се опитам да оправдая доверието

          Николай Минчев -
          Българският футболен съюз официално представи Александър Димитров като нов селекционер на националния отбор по футбол. Събитието беше организирано в базата в „Бояна“, по време...
          Футбол

          Ръководството на Локомотив София обясни как ще се продават билетите за мача с ЦСКА

          Николай Минчев -
          Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (София) в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига ще са в продажба от днес,...
          Футбол

          Паяка оплете Хетафе в мрежите си

          Николай Минчев -
          Атлетико Мадрид постигна драматична победа с 3:2 над Райо Валекано в двубой от шестия кръг на Ла Лига. На „дюшекчиите“ им се наложи да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions